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У «Промені» покажуть фільм «Чужий» англійською мовою*

У «Промені» покажуть фільм «Чужий» англійською мовою*
Кінотеатр Multiplex, що у РЦ «Промінь», запрошує на повторний показ фільму «ALIEN» мовою оригіналу 21 травня о 19:00.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

На честь свого 40-річчя фільм «Чужий» повернеться на великий екран. У кіно демонструватимуть нову версію фільму, яка була відреставрована в 2018 році.

Сюжет: у далекому майбутньому вантажний космічний корабель, що повертається на Землю, перехоплює вихідний з невідомої планети непізнаний сигнал. Екіпаж, відповідно до основних інструкцій, зобов'язаний знайти і дослідити джерело сигналу. Опинившись на планеті, астронавти всюди виявляють невідомі предмети, які нагадують гігантські кокони.

Квитки вже у продажу: http://promin.lutsk.ua/films#/films/alien__eng

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Теги: Промінь, фільм
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