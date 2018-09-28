У «Промені» покажуть фільм «Чужий» англійською мовою*





Про це повідомляє прес-служба закладу.



На честь свого 40-річчя фільм «Чужий» повернеться на великий екран. У кіно демонструватимуть нову версію фільму, яка була відреставрована в 2018 році.



Сюжет: у далекому майбутньому вантажний космічний корабель, що повертається на Землю, перехоплює вихідний з невідомої планети непізнаний сигнал. Екіпаж, відповідно до основних інструкцій, зобов'язаний знайти і дослідити джерело сигналу. Опинившись на планеті, астронавти всюди виявляють невідомі предмети, які нагадують гігантські кокони.



Квитки вже у продажу:



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