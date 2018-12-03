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Віддали останню шану атовцеві, який помер у Луцьку

Віддали останню шану атовцеві, який помер у Луцьку
У селі Лаврів поховали атовця Андрія Яковенка.

Про це повідомили у прес-службі Луцької райдержадміністрації.

Нагадаємо, чоловік помер через онкохворобу 12 травня.

Андрій Яковенко був жителем Луцька, але проживав у селі Лаврів, де його і поховали.

Голова райдержадміністрації Тарас Яковлев віддав останню шану герою та висловив свої найщиріші співчуття родині та рідним.
Віддали останню шану атовцеві, який помер у Луцьку
Віддали останню шану атовцеві, який помер у Луцьку

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Теги: смерть, атовець, Луцьк, Лаврів
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