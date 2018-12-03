Віддали останню шану атовцеві, який помер у Луцьку

Андрія Яковенка.



Про це повідомили у прес-службі



Нагадаємо, чоловік помер через онкохворобу 12 травня.



Андрій Яковенко був жителем Луцька, але проживав у селі Лаврів, де його і поховали.



Голова райдержадміністрації Тарас Яковлев віддав останню шану герою та висловив свої найщиріші співчуття родині та рідним.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лаврів поховали атовцяПро це повідомили у прес-службі Луцької райдержадміністрації Нагадаємо,Андрій Яковенко був жителем Луцька, але проживав у селі Лаврів, де його і поховали.Голова райдержадміністраціївіддав останню шану герою та висловив свої найщиріші співчуття родині та рідним.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію