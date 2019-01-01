«Яровиця» гарантує подарунки всім, хто купує житло*

Упродовж травня житловий комплекс «Яровиця» роздає гарантовані подарунки всім, хто купує тут житло.Подарунки – це якісна сучасна техніка, щоб облаштування квартири стало приємнішим.Зокрема, придбавши 3-кімнатну квартиру, її щасливий власник отримає у подарунок холодильник Indesit. Трикімнатна квартира – відмінний варіант для великої родини, площа стартує від 102 кв.м, дві спальні, простора кухня-вітальня, великий санвузол та дві гардеробні.Двокімнатні квартири чудово підійдуть для сім’ї з однією дитиною, площа – від 60.5 кв. м, простора спальня й вітальня, комфортна кухня з балконом. У подарунок же тому, хто обере для себе цей варіант, пропонують духову шафу Bosch.1- кімнатні квартири – ТОП-варіант для однієї людини чи пари без дітей, площа стартує від 38 кв. м, велика кухня, містка гардеробна та практична лоджія. У подарунок же майбутній власник квартири отримає поверхню Indesit.Адреса: вул. Яровиця, 17. Телефон: 050 402 05 05