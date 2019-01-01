«Яровиця» гарантує подарунки всім, хто купує житло*
Сьогодні, 18:35
Упродовж травня житловий комплекс «Яровиця» роздає гарантовані подарунки всім, хто купує тут житло.
Подарунки – це якісна сучасна техніка, щоб облаштування квартири стало приємнішим.
Зокрема, придбавши 3-кімнатну квартиру, її щасливий власник отримає у подарунок холодильник Indesit. Трикімнатна квартира – відмінний варіант для великої родини, площа стартує від 102 кв.м, дві спальні, простора кухня-вітальня, великий санвузол та дві гардеробні.
Двокімнатні квартири чудово підійдуть для сім’ї з однією дитиною, площа – від 60.5 кв. м, простора спальня й вітальня, комфортна кухня з балконом. У подарунок же тому, хто обере для себе цей варіант, пропонують духову шафу Bosch.
1- кімнатні квартири – ТОП-варіант для однієї людини чи пари без дітей, площа стартує від 38 кв. м, велика кухня, містка гардеробна та практична лоджія. У подарунок же майбутній власник квартири отримає поверхню Indesit.
Адреса: вул. Яровиця, 17. Телефон: 050 402 05 05
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Подарунки – це якісна сучасна техніка, щоб облаштування квартири стало приємнішим.
Зокрема, придбавши 3-кімнатну квартиру, її щасливий власник отримає у подарунок холодильник Indesit. Трикімнатна квартира – відмінний варіант для великої родини, площа стартує від 102 кв.м, дві спальні, простора кухня-вітальня, великий санвузол та дві гардеробні.
Двокімнатні квартири чудово підійдуть для сім’ї з однією дитиною, площа – від 60.5 кв. м, простора спальня й вітальня, комфортна кухня з балконом. У подарунок же тому, хто обере для себе цей варіант, пропонують духову шафу Bosch.
1- кімнатні квартири – ТОП-варіант для однієї людини чи пари без дітей, площа стартує від 38 кв. м, велика кухня, містка гардеробна та практична лоджія. У подарунок же майбутній власник квартири отримає поверхню Indesit.
Адреса: вул. Яровиця, 17. Телефон: 050 402 05 05
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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