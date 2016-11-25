На Волині «накрили» чоловіка, який торгував тротилом
Сьогодні, 16:13
На Волині співробітники СБУ викрили торговця військовими засобами ураження.
Про це інформує прес-служба відомства.
Під час чергової спроби реалізації тротилових шашок правоохоронці затримали мешканця Ковеля. У ході обшуку на території домогосподарства зловмисника вилучили понад 10 кілограмів тротилу.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України, зловмиснику оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.
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Про це інформує прес-служба відомства.
Під час чергової спроби реалізації тротилових шашок правоохоронці затримали мешканця Ковеля. У ході обшуку на території домогосподарства зловмисника вилучили понад 10 кілограмів тротилу.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України, зловмиснику оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.
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