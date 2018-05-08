Ковбаски, яких в Україні ще не їли: у Луцьку презентували унікальний продукт Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка»*
Сьогодні, 09:02
Днями у Луцьку презентували Фамільну майстерню «Забіяка&Забіяка».
Презентація відбулася на фестивалі вуличної їжі Lutsk Food Fest у замку Любарта.
В асортименті Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка» – лише продукція вищого ґатунку: напівкопчені та варені ковбаси, сардельки, делікатеси і, зокрема, інноваційні ковбаски «BRATS», які вперше з’являються на м’ясо-ковбасному ринку України. Їх вперше продемонстрували і запропонували спробувати лучанам під час фестивалю.
Поки у асортименті – 4 види: з томатами, «Original», з цибулею, а також з сиром.
Під час демонстрації ковбасок «BRATS» керівник проекту Забіяка BBQ Food Truck Сергій Капацина розповів детальніше про кожну з них, а потім запропонував гостям скуштувати і обрати свого фаворита.
Сергій Капацина зазначив, що основною сировиною, яку використовують для виготовлення ковбасок «BRATS» є свинина. Більше того, ковбаски не містять штучних підсилювачів смаку. Важливим є також те, що використовують тільки натуральну оболонку.
З томатами: для виготовлення цієї ковбаски використовують м’ясо свинини, лише сублімовані томати, спеції і трохи сала. На смак вони ніжні і соковиті, з яскраво вираженим післясмаком і приємним ароматом.
«Original»: цей тип називають ковбаскою для чоловіків. У ній – 25 відсотків вмісту жиру та цільний чорний перець, який додає відповідної гостроти і насиченішого смаку.
Цибулева: вона відрізняється своєю соковитістю. Із приправ використовують лише суху цибулю, яка «витискає» максимум соку з м’яса. Відчувається пікантний післясмак, без гірчинки, важливо, що вони не мають різкого запаху. До слова, саме ковбаски з цибулею Сергій Капацина назвав своїми улюбленими, більша частина гостей його підтримала.
З сиром: для виготовлення цих ковбасок використовують суміш свинини та курячого м’яса, спеції та твердий сир. Кажуть, що вони чудово смакуватимуть діткам через свою ніжність і легкий смак сиру.
Особливість ковбасок «BRATS» у тому, що їх можна готувати не лише вже звичним для усіх способом – на грилі, але і, для прикладу, зварити чи запекти у духовці, підсмажити на сковорідці або ж приготувати навіть у мікрохвильовій печі, не втративши при цьому довершеного смаку. До слова, усі варіанти їх приготування детально описані на етикетці.
Технологи компанії не виключають, що через рік-два тренд називати такі ковбаски «BRATS» підхоплять й інші виробництва. Не дивно, назва – незвична, яскрава і запам’ятовується.
На локації Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка» під час фестивалю постійно було чимало людей. Відвідувачам пропонували не лише окремі страви, а й поєднання. Для прикладу, якщо брати великий бургер «Забіяка BBQ», то окрім м’яса телятини, сиру чедер та свіжих овочів, гості отримували в порції салат коул-слоу та картоплю фрі з особливим соусом.
Окрім того, гостей частували хот-догами з сосісонами під м’ясним соусом, сендвічами з pulled pork, сосісонами, ребрами BBQ тощо. Особлива ж увага гостей була саме до смачної новинки - ковбасок «BRATS».
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Презентація відбулася на фестивалі вуличної їжі Lutsk Food Fest у замку Любарта.
В асортименті Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка» – лише продукція вищого ґатунку: напівкопчені та варені ковбаси, сардельки, делікатеси і, зокрема, інноваційні ковбаски «BRATS», які вперше з’являються на м’ясо-ковбасному ринку України. Їх вперше продемонстрували і запропонували спробувати лучанам під час фестивалю.
Поки у асортименті – 4 види: з томатами, «Original», з цибулею, а також з сиром.
Під час демонстрації ковбасок «BRATS» керівник проекту Забіяка BBQ Food Truck Сергій Капацина розповів детальніше про кожну з них, а потім запропонував гостям скуштувати і обрати свого фаворита.
Сергій Капацина зазначив, що основною сировиною, яку використовують для виготовлення ковбасок «BRATS» є свинина. Більше того, ковбаски не містять штучних підсилювачів смаку. Важливим є також те, що використовують тільки натуральну оболонку.
З томатами: для виготовлення цієї ковбаски використовують м’ясо свинини, лише сублімовані томати, спеції і трохи сала. На смак вони ніжні і соковиті, з яскраво вираженим післясмаком і приємним ароматом.
«Original»: цей тип називають ковбаскою для чоловіків. У ній – 25 відсотків вмісту жиру та цільний чорний перець, який додає відповідної гостроти і насиченішого смаку.
Цибулева: вона відрізняється своєю соковитістю. Із приправ використовують лише суху цибулю, яка «витискає» максимум соку з м’яса. Відчувається пікантний післясмак, без гірчинки, важливо, що вони не мають різкого запаху. До слова, саме ковбаски з цибулею Сергій Капацина назвав своїми улюбленими, більша частина гостей його підтримала.
З сиром: для виготовлення цих ковбасок використовують суміш свинини та курячого м’яса, спеції та твердий сир. Кажуть, що вони чудово смакуватимуть діткам через свою ніжність і легкий смак сиру.
Особливість ковбасок «BRATS» у тому, що їх можна готувати не лише вже звичним для усіх способом – на грилі, але і, для прикладу, зварити чи запекти у духовці, підсмажити на сковорідці або ж приготувати навіть у мікрохвильовій печі, не втративши при цьому довершеного смаку. До слова, усі варіанти їх приготування детально описані на етикетці.
Технологи компанії не виключають, що через рік-два тренд називати такі ковбаски «BRATS» підхоплять й інші виробництва. Не дивно, назва – незвична, яскрава і запам’ятовується.
На локації Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка» під час фестивалю постійно було чимало людей. Відвідувачам пропонували не лише окремі страви, а й поєднання. Для прикладу, якщо брати великий бургер «Забіяка BBQ», то окрім м’яса телятини, сиру чедер та свіжих овочів, гості отримували в порції салат коул-слоу та картоплю фрі з особливим соусом.
Окрім того, гостей частували хот-догами з сосісонами під м’ясним соусом, сендвічами з pulled pork, сосісонами, ребрами BBQ тощо. Особлива ж увага гостей була саме до смачної новинки - ковбасок «BRATS».
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