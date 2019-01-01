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У Луцьку знайшли нових перевізників на чотири маршрути

У Луцьку знайшли нових перевізників на чотири маршрути
У Луцьку планують затвердити результати конкурсу на перевезення пасажирів за автобусними маршрутами загального користування.

Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцькради.

Так, маршрут № 1 “Завод “Мотор” – Надрічна (цегельний завод)” може обслуговувати ТзОВ “Санрайз”. Цей же перевізник виграв конкурс на маршрутах № 8 “Карбишева – Центральний ринок” та № 10 “Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права”.

Окрім того, маршрут № 26а “Центральний ринок – Вишків”, у разі ухвалення проекту рішення, обслуговуватиме ПрАТ “Луцьке АТП 10701”.

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Теги: маршрутки, Луцьк
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