У Луцьку знайшли нових перевізників на чотири маршрути





Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцькради.



Так, маршрут № 1 “Завод “Мотор” – Надрічна (цегельний завод)” може обслуговувати ТзОВ “Санрайз”. Цей же перевізник виграв конкурс на маршрутах № 8 “Карбишева – Центральний ринок” та № 10 “Шота Руставелі – Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права”.



Окрім того, маршрут № 26а “Центральний ринок – Вишків”, у разі ухвалення проекту рішення, обслуговуватиме ПрАТ “Луцьке АТП 10701”.

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