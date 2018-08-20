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У Луцьку виявили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям

У Луцьку виявили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям
У Луцьку працівники рибного патруля разом з поліцією викрили чоловіка, який ловив рибу сіткою.

Про це повідомили у прес-службі Волинського рибоохоронного патруля.

11 травня співробітники патруля разом з працівниками Патрульної поліції м. Луцька зафіксував грубе порушення правил рибальства.

Інцидент стався на старому руслі р. Стир, поблизу с. Лучиці Луцького району Волинської області. Близько 7 години ранку було викрито порушника, який здійснював вилов риби забороненим знаряддям лову – сіткою.

Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони та поліції, громадянину не вдалося завдати шкоди рибному господарству України. На особу оформлено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП – грубе порушення правил рибальства. Знаряддя лову було вилучено.

Також зазначають, що у період з 6 по 12 травня 2019 року інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 51 порушення законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.

За тиждень було складено 37 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), сім - за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення), три - за ст. 88-1 КУпАП (незаконний збут водних біоресурсів) та один – за ст. 188-5. Оформлено 3 акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно яких вилучено 26 од. заборонених знарядь лову (сітні).

«За даний період у порушників конфісковано 18 кг водних біоресурсів та 11 од. заборонених знарядь лову. Накладено штрафів на суму 2 176 грн. Збитки, завдані рибним запасам, склали 782 грн. Крім цього, 38 справ передано до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності», - повідомив начальник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.

Для прикладу, 10 травня інспекторами Волинського рибоохоронного патруля було виявлено незаконний збут водних біоресурсів. Інцидент стався в смт Шацьк Волинської області.

Так, громадянка здійснювала продаж 2 кг карася сріблястого без документів, які підтверджують походження риби та законність її придбання. На дану особу складено протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП – незаконний збут водних біоресурсів. Матеріали справи направлено у Шацький районний суд для притягнення правопорушниці до відповідальності.
У Луцьку виявили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям
У Луцьку виявили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям
У Луцьку виявили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям
У Луцьку виявили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям
У Луцьку виявили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям

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Теги: риба, Волинь, браконьєр, порушення
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