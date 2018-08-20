У Луцьку виявили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям
Сьогодні, 20:16
У Луцьку працівники рибного патруля разом з поліцією викрили чоловіка, який ловив рибу сіткою.
Про це повідомили у прес-службі Волинського рибоохоронного патруля.
11 травня співробітники патруля разом з працівниками Патрульної поліції м. Луцька зафіксував грубе порушення правил рибальства.
Інцидент стався на старому руслі р. Стир, поблизу с. Лучиці Луцького району Волинської області. Близько 7 години ранку було викрито порушника, який здійснював вилов риби забороненим знаряддям лову – сіткою.
Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони та поліції, громадянину не вдалося завдати шкоди рибному господарству України. На особу оформлено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП – грубе порушення правил рибальства. Знаряддя лову було вилучено.
Також зазначають, що у період з 6 по 12 травня 2019 року інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 51 порушення законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.
За тиждень було складено 37 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), сім - за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення), три - за ст. 88-1 КУпАП (незаконний збут водних біоресурсів) та один – за ст. 188-5. Оформлено 3 акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно яких вилучено 26 од. заборонених знарядь лову (сітні).
«За даний період у порушників конфісковано 18 кг водних біоресурсів та 11 од. заборонених знарядь лову. Накладено штрафів на суму 2 176 грн. Збитки, завдані рибним запасам, склали 782 грн. Крім цього, 38 справ передано до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності», - повідомив начальник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.
Для прикладу, 10 травня інспекторами Волинського рибоохоронного патруля було виявлено незаконний збут водних біоресурсів. Інцидент стався в смт Шацьк Волинської області.
Так, громадянка здійснювала продаж 2 кг карася сріблястого без документів, які підтверджують походження риби та законність її придбання. На дану особу складено протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП – незаконний збут водних біоресурсів. Матеріали справи направлено у Шацький районний суд для притягнення правопорушниці до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі Волинського рибоохоронного патруля.
11 травня співробітники патруля разом з працівниками Патрульної поліції м. Луцька зафіксував грубе порушення правил рибальства.
Інцидент стався на старому руслі р. Стир, поблизу с. Лучиці Луцького району Волинської області. Близько 7 години ранку було викрито порушника, який здійснював вилов риби забороненим знаряддям лову – сіткою.
Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони та поліції, громадянину не вдалося завдати шкоди рибному господарству України. На особу оформлено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП – грубе порушення правил рибальства. Знаряддя лову було вилучено.
Також зазначають, що у період з 6 по 12 травня 2019 року інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 51 порушення законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.
За тиждень було складено 37 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), сім - за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення), три - за ст. 88-1 КУпАП (незаконний збут водних біоресурсів) та один – за ст. 188-5. Оформлено 3 акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно яких вилучено 26 од. заборонених знарядь лову (сітні).
«За даний період у порушників конфісковано 18 кг водних біоресурсів та 11 од. заборонених знарядь лову. Накладено штрафів на суму 2 176 грн. Збитки, завдані рибним запасам, склали 782 грн. Крім цього, 38 справ передано до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності», - повідомив начальник Управління Держрибагентства у Волинській області Тарас Куньчик.
Для прикладу, 10 травня інспекторами Волинського рибоохоронного патруля було виявлено незаконний збут водних біоресурсів. Інцидент стався в смт Шацьк Волинської області.
Так, громадянка здійснювала продаж 2 кг карася сріблястого без документів, які підтверджують походження риби та законність її придбання. На дану особу складено протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП – незаконний збут водних біоресурсів. Матеріали справи направлено у Шацький районний суд для притягнення правопорушниці до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку виявили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям
Сьогодні, 20:16
Ковельські поліцейські шукають власників вкрадених велосипедів
Сьогодні, 19:16
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині мотоцикліст влетів у авто: чоловіка госпіталізували
Сьогодні, 18:46