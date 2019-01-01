Зеленський заплатить штраф за демонстрацію бюлетеня
Сьогодні, 16:41
Новообраний Президент України Володимир Зеленський має заплатити 1234,4 грн за демонстрацію свого заповненого виборчого бюлетеня.
Про це повідомляє видання "УНН".
Таке рішення прийняв суд сьогодні, 13 травня, визнавши Зеленського винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення за статтею 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Зокрема, суд оштрафував Зеленського на 50 неоподаткованих мінімумів, а саме – 850 грн, а також зобов’язав його заплатити судовий збір у розмірі 384,4 грн.
Нагадаємо, на кандидата у президенти України Володимира Зеленського представники поліції склали акт адміністративного правопорушення за статтею 212-10 КУпАП щодо незаконної демонстрації заповненого бюлетеня після голосування.
Зокрема, під час другого туру виборів 21 квітня Зеленський на виборчій дільниці в Оболонському районі Києва показав свій заповнений бюлетень.
Частина 1 статті 7 Закону про вибори президента забороняє фото і відеофіксацію результатів волевиявлення. Закон також забороняє демонстрацію результатів голосування на дільниці, оскільки це є порушенням таємниці голосування.
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Про це повідомляє видання "УНН".
Таке рішення прийняв суд сьогодні, 13 травня, визнавши Зеленського винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення за статтею 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Зокрема, суд оштрафував Зеленського на 50 неоподаткованих мінімумів, а саме – 850 грн, а також зобов’язав його заплатити судовий збір у розмірі 384,4 грн.
Нагадаємо, на кандидата у президенти України Володимира Зеленського представники поліції склали акт адміністративного правопорушення за статтею 212-10 КУпАП щодо незаконної демонстрації заповненого бюлетеня після голосування.
Зокрема, під час другого туру виборів 21 квітня Зеленський на виборчій дільниці в Оболонському районі Києва показав свій заповнений бюлетень.
Частина 1 статті 7 Закону про вибори президента забороняє фото і відеофіксацію результатів волевиявлення. Закон також забороняє демонстрацію результатів голосування на дільниці, оскільки це є порушенням таємниці голосування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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