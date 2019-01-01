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Зеленський заплатить штраф за демонстрацію бюлетеня

Зеленський заплатить штраф за демонстрацію бюлетеня
Новообраний Президент України Володимир Зеленський має заплатити 1234,4 грн за демонстрацію свого заповненого виборчого бюлетеня.

Про це повідомляє видання "УНН".

Таке рішення прийняв суд сьогодні, 13 травня, визнавши Зеленського винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення за статтею 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, суд оштрафував Зеленського на 50 неоподаткованих мінімумів, а саме – 850 грн, а також зобов’язав його заплатити судовий збір у розмірі 384,4 грн.

Нагадаємо, на кандидата у президенти України Володимира Зеленського представники поліції склали акт адміністративного правопорушення за статтею 212-10 КУпАП щодо незаконної демонстрації заповненого бюлетеня після голосування.

Зокрема, під час другого туру виборів 21 квітня Зеленський на виборчій дільниці в Оболонському районі Києва показав свій заповнений бюлетень.

Частина 1 статті 7 Закону про вибори президента забороняє фото і відеофіксацію результатів волевиявлення. Закон також забороняє демонстрацію результатів голосування на дільниці, оскільки це є порушенням таємниці голосування.

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Теги: Володимир Зеленський, штраф, бюлетень, порушення
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