Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині 14 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. КТП-129 Л-2,3
від 09:00 до 17:00
Ферма, водонапірна башта
с. Бегета, вул. Нова, Антонівка
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 324
с.Бужани
09:00-17:00
Ф Г "Тарас" пилорама
2. ПЛ-10 кВ Л-09-03
09:00-17:00
Берестечківське СТ магазин
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
ФОП Зелінський А.М. млин
Перемильська сільська рада Башня
ТзОВ "Волинь Агро" Тракторна бригада с.Перемиль
Берестечківське СТ магазин
Берестечківське СТ магазин "Затишок"
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
ФОП Юзвик В.І. магазин
Перемильська сільська рада Башня
ФОП Друзюк Г.А. Магазин
ФОП Пасічник М.М Магазин
ФОП Юзвик З.А магазин
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Берестечківське СТ магазин Струмок
ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт
ФОП Семенов В.В. Виробниче приміщення
ФОП Кабан В.О. Підприємець Кабан Василь Олександрович
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Перемильська сільська рада Клуб
Берестечківське СТ магазин
ТзОВ "Волинь Агро" ферма
Церква Церква
ПрАТ "МТС Україна" Базова станція
ТзОВ "Феміда інтер" База відпочинку
Волиньдержрибохорона Волиньдержрибохорона
Горохівський районний відділ освіти Школа
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Горохівський районний відділ освіти Школа
Перемильська сільська рада Будинок культури
Перемильська сільська рада Адмінприміщення
ПАТ"Укртелеком" АТС
Перемильська сільська рада Дитячий садок
ФОП Друзюк Г.А. БАР
ФОП Михальчук О.Г. Підсобне господарство
ТзОВ "Волинь Агро" Контора
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Перемильська сільська рада Башня
ТзОВ "Волинь Агро" АВМ
ФОП Михальчук О.Г. господарське приміщення
Перемильська сільська рада Башня
ТзОВ "Волинь Агро" КЗС-пилорама
ПП Стоік млин
Форманюк М.П. склад
ТзОВ "Волинь Агро" Зерносклад
Берестечківське СТ магазин
Церква Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Перемильська сільська рада Клуб
Церква Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Горохівський районний відділ освіти Школа
Перемильська сільська рада Башня
с. Старики:
вул. Садова,
вул. Набережна
вул. Прохідна
вул. Шевченка,
вул. Берегова
вул. Колгоспна,
вул. Молодіжна
с. Перемиль:
вул. Тупікова,
вул. Садова,
вул. Незалежності
с. Перемиль:
вул. Ставкова,
вул. Садова
с. Липа:
вул. Молодіжна
с. Липа:
вул. Центральна,
вул. Набережна
с. Липа:
вул. Підгаєцька
с. Липа-2:
вул. Шкільна
с. Перемиль:
вул. Молодіжна,
Шкільна,
вул. Перемоги
с. Перемиль:
вул. Берегова,
вул. Шкільна,
вул. Перемоги
с. Гумнище:
вул. Нова
с. Гумнище:
вул. Центральна,
вул. Набережна,
вул. Нова,
вул. Промислова
с. Богунівка:
вул. Центральна
с. Богунівка:
вул. Центральна,
вул. Богуна
Іваничівський район
1. ПЛ-10кв Л-80-06 чистка траси
9:30 – 16:30
с.Грибовиця вул.Хутірська 1.5.7 с.Соснина вул.Загребля Б.Хмельницького 98-108. 110-142.96
2. ПЛ-10кв Л-80-03 з кап.ремонт
10:00 – 17:00
школа дит.садок ФОП Гузь
с.Ст.Лішня вул.Миру 4-68
с.Литовеж вул.Жучка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л-59-01 (ТП-16, 377, 193, 26, 326)
09:30 – 16:00
Міжшкільний виробничо-учбовий комбінат, Прокуратура, Поліція, Районний суд, ПП Карпік В.А., ПП Кузьмич О.М., Тероторіальний Центр, Дитяча Бібліотека, Загс, ПрАТ МТС "Україна" (Мобільна вишка), К-Каширське МСТ (ринок), ПП Грицак А.Ф., ПП Сичинський Г.П., ПП Бурдило О.О., ПП Соловей Р.В., ПП Мисік Г.Л., ПП Матвійчук В.М., Музична Школа, К-Каширське РСС (контора, універмаг, кафе «Дружба», буд.майданчик «Каштан», ), ПП Сверба Ю.А., Церква, ПП Стромелюк Л.О., ПП Сверба С.С., ПП «Аліна», ПП Рябіїк О.О., ПП Дмитрук О.М., ПП Голянський І.І., ПП Сельвесюк С.С., ПП Михальчук В.І., ПП Куницький В.Р., ТзОВ «Волиньтабак», ПП Бегаль Т.Г., ПП Марчук Н.Л., ПП Ніщик С.А., ПП Бурдило О.О., ПП Придатко В.А., ПП Лагодп Л.Г., ПП Гембік Г.І., ПП Мельник В.І., ПП Віденчук А.І., ПП Чирко Т.Л., ПП Деркач В.В., ПП Конончук С.В., ПП Лифенко Д.П., ПП Лисов В.В., ПП Дмитрук С.О., ПП Шадура І.С., МП «Свіпро», ПП Шкрабалюк Р.В., ПП Швай О.О., ПП Кузьміна Т.А., ТзОВ «Волиньфарм», ПП Єндрієвич Г.Д., ПП Росінчук С.І..
м.Камінь – Каширський, вул.. Шевченка, вул.. Фестивальна, вул.. 40 років Перемоги, вул.. П.Савельвої, вул.. Воля, вул.. Неродів, вул.. Польова, пл.. Культури, м-н Незалежності, вул.. Набережна, вул. Л.Українки, вул.. Садова
2. КТП-109 Л-2
09:40 – 16:30
ПП Харчук В.П.
с.Сошичне, вул.. Зарічна
Ковельський район
1. ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"
(Л.20-02, 20-06, 20-07, 20-09, 20-13, 20-18, 20-20 )
9:00-17:00
ПАТ "Ковель-Вапно"
ФОП Павлюк М.М.
ТзОВ "УКРДОРС"
КП "Екокомунсервіс"
ФОП Буднік Є.А.
ПП "Явір-Ковель"
Дубівське СТ
Ф.О.Савич С.М.
ОСББ"Шкільна 6"
С/Р Люблинець
ОСББ "Шкільна 2"
ФОП Доннікова О.П.
ФОП Чик С.Є.
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"
С/Р Старі Кошари
Ковельське МТМО
СТзОВ"Сагайдачного"
Ковельське П-во вет.медицини
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
СТзОВ"Сагайдачного"
ФОП Зуб С.М.
ФОП Коваль С.В.
ФОП Старушик Р.М.
ФОП Холонюк Ю.В.
Ф/г "Кошара"
Ковельське Райво
ФОП Шворак П.Є.
Дубівське СТ
Церква Кругель
С/Р Старі Кошари
ФОП Колотюк Ю.Г.
Свято-Пантелеймонівський храм
ФОП Солодуха В.Л
СФГ "Фасти"
ПАТ" Волиньгаз "
С/Р Мощена
ПАТ"Укртрансгаз" СКЗ П"ятихатки
ПАТ ШБУ-№63
ФГ "Мощена" тракторна бригада
ФОП Масловський М,А
м. смт.Люблинець
с.Старі Кошари
с.Кругель
с.Нові Кошари
смт.Люблинець
с.Фасти
с.Черкаси
м.Ковель
с.Мощена
2. ПЛ – 10 кВ Л.15
(ТП-446, ТП-445)
9:00-17:00
Ф.О. Нечипорук В.М
Ковельська оптово-торгова база
ПП "Приватбуд"
Ковельське РЖКП №2
Ковельське УВКГ
ФОП Причепа В.Г.
ПТМ"Ковельтепло"
Ф.О. Клюнда В. А.
ФОП Мулярчук Д.І.
ФОП Білець О.Т.
м. Ковель, вул. Ватутіна
Локачинський район
1. КТП-163
9:00 – 17:00
с.Привітне (тракторна бригада)
місто Луцьк
1. ПС-31
ВВ-10кВ Л-31-01
ТП-107
09:00-17:00
вул. Лисенка, Городецька,34-53, Сеченова,9-30, Малоомельянівська, 78-90, 1-й пров. Малоомельянівський,
2. ТП-243 Капремонт
09:00-17:00
ДитСад, м-н «Грибочок», мн-«АВС», Будинок Культури, відділення зв'язку магазин, перукарня
Вул. Ландау
Вул. Полонківська, 1-19
Вул. Ранкова 1-5
Вул. Цукрова, 2-6
Вул. Дачна 2
Вул. Корольова, 2-6, 1-11
3. ТП-139
ПЛ-10 кВ Л 31-05
Чистка траси
10:00-17:00
Компанія ВМД
Райвідділ поліції
Агрохімлаболаторія
Облдержродючість
Автомийка
Автомайстерня
Кузня
ВКФ Волинська компанія
КП Промбуд-6
вул. Ковпака
вул. Мамсурова, 2-8, 1-7
вул. Боженка, 32-72, 29-83
Луцький район
1. ПЛ-10 кВ Л-31-05 до ЛР-234
09:00 – 17:00
ТзОВ «Панхім» - базове господарство,
Філія «Луцький райавтодор»,
ПВП «Едгард»,
ФОП Калінін С.В.,
ФОП Лучицький
ФОП Панасюк О.І.
Житловий массив «Веселковий»,
Житловий Массив «Надстиря»
Житловий массив «Світлий»,
Житловий массив «Липневий»
с.Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська, провулок Каштановий, Оксамитовий
2. ПЛ-10 кВ Л-31-01 до ЗТП-446 к.5 (КТП-33, 107, 233, 309, 526, 608, 623, 633)
09:00-17:00
СГ "Урожай" (ферма с.В.Омеляник), СГТзОВ "Луцький райсількомунгосп", ТзОВ "Престиж-Україна", ПП Барабаш Л.Ф., ж/б Куц М.Ю.
с.В.Омеляник житловий масив, с.Забороль житловий масив.
3. КТП-59
09:00 – 17:00
Школа, Церква с. Буяни
с. Буяни вул. Тиха, Молодіжна, Волі
4. КТП-225
09:00 – 17:00
ФОП Дармовис Сергій Анатолійович, артсвердловина.
с. Григоровичі вул. Східна, Набережна.
5. ПЛ-10 кВ Л-33-02, 03, 04, 07, 10
09:00 – 17:00
с/р с. Веселе
ПП «САГС –ВЕСТ»
ТзОВ «Веселе-Агро»
ПП «Сом-сервіс»
ФОП Панасюк К.О.
ФОП Ступачинська С.О.
Агрофірма «Світанок-Агро»
ФОП Стаднюк О.В.
с/р с.Хорохорин
Школа с.Хорохорин,
ПАТ «Укртелеком»,
ФОП Радчук Л.Г.
ТзОВ «Агідель»
с/р с.Смолигів»
Торчинське СТ
ФОП Касянчук М.В.
ТзОВ «ТД Мясопродукт»
ФОП Некрасов О.О.
ФОП Рибалко Л.О.
ФГ «Поділля»
ПП Члек О.А.
ФОП Кухарук В.М.
ПП Грант В.М.
ПАТ «Укртрансгаз»
Прат «Волиньхолдинг»
С.Запусти,
С. Верхи,
С. Веселе,
С. Михайлівка,
С. Хорохорин
С. Смолигів,
С.Сарнівка
Смт Торчин вул. Незалежності, Соснова, Гагаріна, Смолигівська,
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4кВ КТП-317
9:00 – 17:00
с. Головно
2. ПЛ-0.4кВ КТП-280
9:00 – 17:00
с. Олеськ
3. ПЛ-10кВ Л 56-02
9:00 – 17:00
Школи, магазини
с.Гороховище, с.Вишнівка
Любешівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЩТП-122
10:00 - 17:00
побут
с.Бірки вул.Зелена
2. ПЛ-10 кВ Л-11-02 від ЛР-66 до КР-14
10:00 - 17:00
УВГнасосна станція
с. Гірки вул. Любещівська х. Люботинь , Петилиха, Частий
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-61
10:00-17:00
Маневицько-Любешівський ОРВК (призовна дільниця), ФО Нерубайло А.М. (магазин), ФОП Оленченко В.Ч. (магазин «Візит»),
смт. Маневичі
вул. 17 Вересня;
вул. 1 Травня 2-27;
вул. А. Снітка 4-12;
вул. Миру 11-22.
вул. Ватутіна 2-20;
вул. Івана Сірка 1-13;
пр. Жовтневий 1-10.
вул. Слупачика 47-37;
вул. 1 Травня 22-18.
2. ПЛ-0,4 кВ, Л-5 від ЗТП-408
09:00-16:00
ФОП Слобода Т.В. (магазин «Мальва»), ФОП Лучко Сергій Михайлович (магазин «Дует № 1»)
смт. Маневичі
вул. Незалежності.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48
09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 2-18, 1-7
вул.Володимирська,1-27, 2-4
вул.Дорошенка, 44-70
б-рШевченка,44а
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від ТП-74
09:30 - 17:00
частково с.Броди
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112
9:00-17:00
с.Озденіж магазин, ФАП.
с.Озденіж вул.Садова.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240
9:00-17:00
с.Озденіж
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378
9:00-17:00
м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52
9:00-17:00
с.Сокіл м'ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня.
с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-170
9:00-17:00
с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск.
с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-402
9:00-17:00
с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ.
с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-369
9:00-17:00
м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8. Л43-03
9:00-17:00
с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296
9:00-17:00
с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-281
9:00-17:00
с.Кобче церква, контора, клуб, школа, магазин, торговий кіоск.
с.Кобче вул.Квітнева, 1-12, Юбілейна, 27-29, 1-32, Тиха, 1-7, Центральна, 1-29.
11. Л34-05
9:00-17:00
с.Доросині (повністю)
с.Тристень (повністю)
с.Ворончин пилорама, станція зв'язку
с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП.
с.Доросині (повністю)
с.Тристень (повністю).
с.Кияж вул. Набережна, Миру, Тиха.
Старовижівський район
1. ПЛ 10 кВ л13-01 від ЗТП-215
10:00-16:00
Станція зв'язку " Київстар" с.Ниці
села Грабово, Солов'ї, Ниці, Комарово , хутір Заріка , с.Сереховичі вул.Центальна
2. ЗТП-142
10:00-17:00
смт.Стара Вижівка Укртелеком, адмінбудинок Старовижівської ОТГ, магазин "Фаворит" (ПП Ющик), Школа №1.
смт.Стара Вижівка. юридичні споживачі:
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-57 Л-3
10:00-13:00
ФАП
с.Клюськ
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-111 Л-4
14:00-16:00
с.Городилець
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-186 Л-2
11:00-14:00
ФОП Ткачук О.М.- ковбасний цех
с.Купичів
4. ПЛ-10кВ Л-61-04 від ЛР-2625 до КР-102,313
КТП-58, КТП-59
КТП-233, КТП-225
КТП-62
10:00-16:00
КП «Клюськ-агро» тр.бригада, Клюська с/р – клуб, ТРСТ-магазин, церква, ФОП Мороз А.П.- деревообробний цех, ФГ «Клюське» - млин, АТС, пошта, школа, дит.садок, С/р- адмінприміщення
с.Клюськ, Тагачин
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Володимир-Волинський район
1. КТП-129 Л-2,3
від 09:00 до 17:00
Ферма, водонапірна башта
с. Бегета, вул. Нова, Антонівка
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 324
с.Бужани
09:00-17:00
Ф Г "Тарас" пилорама
2. ПЛ-10 кВ Л-09-03
09:00-17:00
Берестечківське СТ магазин
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
ФОП Зелінський А.М. млин
Перемильська сільська рада Башня
ТзОВ "Волинь Агро" Тракторна бригада с.Перемиль
Берестечківське СТ магазин
Берестечківське СТ магазин "Затишок"
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
ФОП Юзвик В.І. магазин
Перемильська сільська рада Башня
ФОП Друзюк Г.А. Магазин
ФОП Пасічник М.М Магазин
ФОП Юзвик З.А магазин
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Берестечківське СТ магазин Струмок
ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт
ФОП Семенов В.В. Виробниче приміщення
ФОП Кабан В.О. Підприємець Кабан Василь Олександрович
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ
Перемильська сільська рада Клуб
Берестечківське СТ магазин
ТзОВ "Волинь Агро" ферма
Церква Церква
ПрАТ "МТС Україна" Базова станція
ТзОВ "Феміда інтер" База відпочинку
Волиньдержрибохорона Волиньдержрибохорона
Горохівський районний відділ освіти Школа
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Горохівський районний відділ освіти Школа
Перемильська сільська рада Будинок культури
Перемильська сільська рада Адмінприміщення
ПАТ"Укртелеком" АТС
Перемильська сільська рада Дитячий садок
ФОП Друзюк Г.А. БАР
ФОП Михальчук О.Г. Підсобне господарство
ТзОВ "Волинь Агро" Контора
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Перемильська сільська рада Башня
ТзОВ "Волинь Агро" АВМ
ФОП Михальчук О.Г. господарське приміщення
Перемильська сільська рада Башня
ТзОВ "Волинь Агро" КЗС-пилорама
ПП Стоік млин
Форманюк М.П. склад
ТзОВ "Волинь Агро" Зерносклад
Берестечківське СТ магазин
Церква Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Перемильська сільська рада Клуб
Церква Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Горохівський районний відділ освіти Школа
Перемильська сільська рада Башня
с. Старики:
вул. Садова,
вул. Набережна
вул. Прохідна
вул. Шевченка,
вул. Берегова
вул. Колгоспна,
вул. Молодіжна
с. Перемиль:
вул. Тупікова,
вул. Садова,
вул. Незалежності
с. Перемиль:
вул. Ставкова,
вул. Садова
с. Липа:
вул. Молодіжна
с. Липа:
вул. Центральна,
вул. Набережна
с. Липа:
вул. Підгаєцька
с. Липа-2:
вул. Шкільна
с. Перемиль:
вул. Молодіжна,
Шкільна,
вул. Перемоги
с. Перемиль:
вул. Берегова,
вул. Шкільна,
вул. Перемоги
с. Гумнище:
вул. Нова
с. Гумнище:
вул. Центральна,
вул. Набережна,
вул. Нова,
вул. Промислова
с. Богунівка:
вул. Центральна
с. Богунівка:
вул. Центральна,
вул. Богуна
Іваничівський район
1. ПЛ-10кв Л-80-06 чистка траси
9:30 – 16:30
с.Грибовиця вул.Хутірська 1.5.7 с.Соснина вул.Загребля Б.Хмельницького 98-108. 110-142.96
2. ПЛ-10кв Л-80-03 з кап.ремонт
10:00 – 17:00
школа дит.садок ФОП Гузь
с.Ст.Лішня вул.Миру 4-68
с.Литовеж вул.Жучка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л-59-01 (ТП-16, 377, 193, 26, 326)
09:30 – 16:00
Міжшкільний виробничо-учбовий комбінат, Прокуратура, Поліція, Районний суд, ПП Карпік В.А., ПП Кузьмич О.М., Тероторіальний Центр, Дитяча Бібліотека, Загс, ПрАТ МТС "Україна" (Мобільна вишка), К-Каширське МСТ (ринок), ПП Грицак А.Ф., ПП Сичинський Г.П., ПП Бурдило О.О., ПП Соловей Р.В., ПП Мисік Г.Л., ПП Матвійчук В.М., Музична Школа, К-Каширське РСС (контора, універмаг, кафе «Дружба», буд.майданчик «Каштан», ), ПП Сверба Ю.А., Церква, ПП Стромелюк Л.О., ПП Сверба С.С., ПП «Аліна», ПП Рябіїк О.О., ПП Дмитрук О.М., ПП Голянський І.І., ПП Сельвесюк С.С., ПП Михальчук В.І., ПП Куницький В.Р., ТзОВ «Волиньтабак», ПП Бегаль Т.Г., ПП Марчук Н.Л., ПП Ніщик С.А., ПП Бурдило О.О., ПП Придатко В.А., ПП Лагодп Л.Г., ПП Гембік Г.І., ПП Мельник В.І., ПП Віденчук А.І., ПП Чирко Т.Л., ПП Деркач В.В., ПП Конончук С.В., ПП Лифенко Д.П., ПП Лисов В.В., ПП Дмитрук С.О., ПП Шадура І.С., МП «Свіпро», ПП Шкрабалюк Р.В., ПП Швай О.О., ПП Кузьміна Т.А., ТзОВ «Волиньфарм», ПП Єндрієвич Г.Д., ПП Росінчук С.І..
м.Камінь – Каширський, вул.. Шевченка, вул.. Фестивальна, вул.. 40 років Перемоги, вул.. П.Савельвої, вул.. Воля, вул.. Неродів, вул.. Польова, пл.. Культури, м-н Незалежності, вул.. Набережна, вул. Л.Українки, вул.. Садова
2. КТП-109 Л-2
09:40 – 16:30
ПП Харчук В.П.
с.Сошичне, вул.. Зарічна
Ковельський район
1. ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"
(Л.20-02, 20-06, 20-07, 20-09, 20-13, 20-18, 20-20 )
9:00-17:00
ПАТ "Ковель-Вапно"
ФОП Павлюк М.М.
ТзОВ "УКРДОРС"
КП "Екокомунсервіс"
ФОП Буднік Є.А.
ПП "Явір-Ковель"
Дубівське СТ
Ф.О.Савич С.М.
ОСББ"Шкільна 6"
С/Р Люблинець
ОСББ "Шкільна 2"
ФОП Доннікова О.П.
ФОП Чик С.Є.
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"
С/Р Старі Кошари
Ковельське МТМО
СТзОВ"Сагайдачного"
Ковельське П-во вет.медицини
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
СТзОВ"Сагайдачного"
ФОП Зуб С.М.
ФОП Коваль С.В.
ФОП Старушик Р.М.
ФОП Холонюк Ю.В.
Ф/г "Кошара"
Ковельське Райво
ФОП Шворак П.Є.
Дубівське СТ
Церква Кругель
С/Р Старі Кошари
ФОП Колотюк Ю.Г.
Свято-Пантелеймонівський храм
ФОП Солодуха В.Л
СФГ "Фасти"
ПАТ" Волиньгаз "
С/Р Мощена
ПАТ"Укртрансгаз" СКЗ П"ятихатки
ПАТ ШБУ-№63
ФГ "Мощена" тракторна бригада
ФОП Масловський М,А
м. смт.Люблинець
с.Старі Кошари
с.Кругель
с.Нові Кошари
смт.Люблинець
с.Фасти
с.Черкаси
м.Ковель
с.Мощена
2. ПЛ – 10 кВ Л.15
(ТП-446, ТП-445)
9:00-17:00
Ф.О. Нечипорук В.М
Ковельська оптово-торгова база
ПП "Приватбуд"
Ковельське РЖКП №2
Ковельське УВКГ
ФОП Причепа В.Г.
ПТМ"Ковельтепло"
Ф.О. Клюнда В. А.
ФОП Мулярчук Д.І.
ФОП Білець О.Т.
м. Ковель, вул. Ватутіна
Локачинський район
1. КТП-163
9:00 – 17:00
с.Привітне (тракторна бригада)
місто Луцьк
1. ПС-31
ВВ-10кВ Л-31-01
ТП-107
09:00-17:00
вул. Лисенка, Городецька,34-53, Сеченова,9-30, Малоомельянівська, 78-90, 1-й пров. Малоомельянівський,
2. ТП-243 Капремонт
09:00-17:00
ДитСад, м-н «Грибочок», мн-«АВС», Будинок Культури, відділення зв'язку магазин, перукарня
Вул. Ландау
Вул. Полонківська, 1-19
Вул. Ранкова 1-5
Вул. Цукрова, 2-6
Вул. Дачна 2
Вул. Корольова, 2-6, 1-11
3. ТП-139
ПЛ-10 кВ Л 31-05
Чистка траси
10:00-17:00
Компанія ВМД
Райвідділ поліції
Агрохімлаболаторія
Облдержродючість
Автомийка
Автомайстерня
Кузня
ВКФ Волинська компанія
КП Промбуд-6
вул. Ковпака
вул. Мамсурова, 2-8, 1-7
вул. Боженка, 32-72, 29-83
Луцький район
1. ПЛ-10 кВ Л-31-05 до ЛР-234
09:00 – 17:00
ТзОВ «Панхім» - базове господарство,
Філія «Луцький райавтодор»,
ПВП «Едгард»,
ФОП Калінін С.В.,
ФОП Лучицький
ФОП Панасюк О.І.
Житловий массив «Веселковий»,
Житловий Массив «Надстиря»
Житловий массив «Світлий»,
Житловий массив «Липневий»
с.Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська, провулок Каштановий, Оксамитовий
2. ПЛ-10 кВ Л-31-01 до ЗТП-446 к.5 (КТП-33, 107, 233, 309, 526, 608, 623, 633)
09:00-17:00
СГ "Урожай" (ферма с.В.Омеляник), СГТзОВ "Луцький райсількомунгосп", ТзОВ "Престиж-Україна", ПП Барабаш Л.Ф., ж/б Куц М.Ю.
с.В.Омеляник житловий масив, с.Забороль житловий масив.
3. КТП-59
09:00 – 17:00
Школа, Церква с. Буяни
с. Буяни вул. Тиха, Молодіжна, Волі
4. КТП-225
09:00 – 17:00
ФОП Дармовис Сергій Анатолійович, артсвердловина.
с. Григоровичі вул. Східна, Набережна.
5. ПЛ-10 кВ Л-33-02, 03, 04, 07, 10
09:00 – 17:00
с/р с. Веселе
ПП «САГС –ВЕСТ»
ТзОВ «Веселе-Агро»
ПП «Сом-сервіс»
ФОП Панасюк К.О.
ФОП Ступачинська С.О.
Агрофірма «Світанок-Агро»
ФОП Стаднюк О.В.
с/р с.Хорохорин
Школа с.Хорохорин,
ПАТ «Укртелеком»,
ФОП Радчук Л.Г.
ТзОВ «Агідель»
с/р с.Смолигів»
Торчинське СТ
ФОП Касянчук М.В.
ТзОВ «ТД Мясопродукт»
ФОП Некрасов О.О.
ФОП Рибалко Л.О.
ФГ «Поділля»
ПП Члек О.А.
ФОП Кухарук В.М.
ПП Грант В.М.
ПАТ «Укртрансгаз»
Прат «Волиньхолдинг»
С.Запусти,
С. Верхи,
С. Веселе,
С. Михайлівка,
С. Хорохорин
С. Смолигів,
С.Сарнівка
Смт Торчин вул. Незалежності, Соснова, Гагаріна, Смолигівська,
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4кВ КТП-317
9:00 – 17:00
с. Головно
2. ПЛ-0.4кВ КТП-280
9:00 – 17:00
с. Олеськ
3. ПЛ-10кВ Л 56-02
9:00 – 17:00
Школи, магазини
с.Гороховище, с.Вишнівка
Любешівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЩТП-122
10:00 - 17:00
побут
с.Бірки вул.Зелена
2. ПЛ-10 кВ Л-11-02 від ЛР-66 до КР-14
10:00 - 17:00
УВГнасосна станція
с. Гірки вул. Любещівська х. Люботинь , Петилиха, Частий
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-61
10:00-17:00
Маневицько-Любешівський ОРВК (призовна дільниця), ФО Нерубайло А.М. (магазин), ФОП Оленченко В.Ч. (магазин «Візит»),
смт. Маневичі
вул. 17 Вересня;
вул. 1 Травня 2-27;
вул. А. Снітка 4-12;
вул. Миру 11-22.
вул. Ватутіна 2-20;
вул. Івана Сірка 1-13;
пр. Жовтневий 1-10.
вул. Слупачика 47-37;
вул. 1 Травня 22-18.
2. ПЛ-0,4 кВ, Л-5 від ЗТП-408
09:00-16:00
ФОП Слобода Т.В. (магазин «Мальва»), ФОП Лучко Сергій Михайлович (магазин «Дует № 1»)
смт. Маневичі
вул. Незалежності.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48
09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 2-18, 1-7
вул.Володимирська,1-27, 2-4
вул.Дорошенка, 44-70
б-рШевченка,44а
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від ТП-74
09:30 - 17:00
частково с.Броди
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112
9:00-17:00
с.Озденіж магазин, ФАП.
с.Озденіж вул.Садова.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240
9:00-17:00
с.Озденіж
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378
9:00-17:00
м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52
9:00-17:00
с.Сокіл м'ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня.
с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-170
9:00-17:00
с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск.
с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-402
9:00-17:00
с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ.
с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-369
9:00-17:00
м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8. Л43-03
9:00-17:00
с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296
9:00-17:00
с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-281
9:00-17:00
с.Кобче церква, контора, клуб, школа, магазин, торговий кіоск.
с.Кобче вул.Квітнева, 1-12, Юбілейна, 27-29, 1-32, Тиха, 1-7, Центральна, 1-29.
11. Л34-05
9:00-17:00
с.Доросині (повністю)
с.Тристень (повністю)
с.Ворончин пилорама, станція зв'язку
с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП.
с.Доросині (повністю)
с.Тристень (повністю).
с.Кияж вул. Набережна, Миру, Тиха.
Старовижівський район
1. ПЛ 10 кВ л13-01 від ЗТП-215
10:00-16:00
Станція зв'язку " Київстар" с.Ниці
села Грабово, Солов'ї, Ниці, Комарово , хутір Заріка , с.Сереховичі вул.Центальна
2. ЗТП-142
10:00-17:00
смт.Стара Вижівка Укртелеком, адмінбудинок Старовижівської ОТГ, магазин "Фаворит" (ПП Ющик), Школа №1.
смт.Стара Вижівка. юридичні споживачі:
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-57 Л-3
10:00-13:00
ФАП
с.Клюськ
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-111 Л-4
14:00-16:00
с.Городилець
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-186 Л-2
11:00-14:00
ФОП Ткачук О.М.- ковбасний цех
с.Купичів
4. ПЛ-10кВ Л-61-04 від ЛР-2625 до КР-102,313
КТП-58, КТП-59
КТП-233, КТП-225
КТП-62
10:00-16:00
КП «Клюськ-агро» тр.бригада, Клюська с/р – клуб, ТРСТ-магазин, церква, ФОП Мороз А.П.- деревообробний цех, ФГ «Клюське» - млин, АТС, пошта, школа, дит.садок, С/р- адмінприміщення
с.Клюськ, Тагачин
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