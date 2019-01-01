Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 травня

На Волині 14 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. КТП-129 Л-2,3від 09:00 до 17:00Ферма, водонапірна баштас. Бегета, вул. Нова, Антонівка1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 324с.Бужани09:00-17:00Ф Г "Тарас" пилорама2. ПЛ-10 кВ Л-09-0309:00-17:00Берестечківське СТ магазинПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПФОП Зелінський А.М. млинПеремильська сільська рада БашняТзОВ "Волинь Агро" Тракторна бригада с.ПеремильБерестечківське СТ магазинБерестечківське СТ магазин "Затишок"ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗФОП Юзвик В.І. магазинПеремильська сільська рада БашняФОП Друзюк Г.А. МагазинФОП Пасічник М.М МагазинФОП Юзвик З.А магазинПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗБерестечківське СТ магазин СтрумокПАТ" Ковельмолоко" приймальний пунктФОП Семенов В.В. Виробниче приміщенняФОП Кабан В.О. Підприємець Кабан Василь ОлександровичПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗПеремильська сільська рада КлубБерестечківське СТ магазинТзОВ "Волинь Агро" фермаЦерква ЦеркваПрАТ "МТС Україна" Базова станціяТзОВ "Феміда інтер" База відпочинкуВолиньдержрибохорона ВолиньдержрибохоронаГорохівський районний відділ освіти ШколаКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПГорохівський районний відділ освіти ШколаПеремильська сільська рада Будинок культуриПеремильська сільська рада АдмінприміщенняПАТ"Укртелеком" АТСПеремильська сільська рада Дитячий садокФОП Друзюк Г.А. БАРФОП Михальчук О.Г. Підсобне господарствоТзОВ "Волинь Агро" КонтораКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАППеремильська сільська рада БашняТзОВ "Волинь Агро" АВМФОП Михальчук О.Г. господарське приміщенняПеремильська сільська рада БашняТзОВ "Волинь Агро" КЗС-пилорамаПП Стоік млинФорманюк М.П. складТзОВ "Волинь Агро" ЗерноскладБерестечківське СТ магазинЦерква ЦеркваКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАППеремильська сільська рада КлубЦерква ЦеркваКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПГорохівський районний відділ освіти ШколаПеремильська сільська рада Башняс. Старики:вул. Садова,вул. Набережнавул. Прохіднавул. Шевченка,вул. Береговавул. Колгоспна,вул. Молодіжнас. Перемиль:вул. Тупікова,вул. Садова,вул. Незалежностіс. Перемиль:вул. Ставкова,вул. Садовас. Липа:вул. Молодіжнас. Липа:вул. Центральна,вул. Набережнас. Липа:вул. Підгаєцькас. Липа-2:вул. Шкільнас. Перемиль:вул. Молодіжна,Шкільна,вул. Перемогис. Перемиль:вул. Берегова,вул. Шкільна,вул. Перемогис. Гумнище:вул. Новас. Гумнище:вул. Центральна,вул. Набережна,вул. Нова,вул. Промисловас. Богунівка:вул. Центральнас. Богунівка:вул. Центральна,вул. Богуна1. ПЛ-10кв Л-80-06 чистка траси9:30 – 16:30с.Грибовиця вул.Хутірська 1.5.7 с.Соснина вул.Загребля Б.Хмельницького 98-108. 110-142.962. ПЛ-10кв Л-80-03 з кап.ремонт10:00 – 17:00школа дит.садок ФОП Гузьс.Ст.Лішня вул.Миру 4-68с.Литовеж вул.Жучка1. ПЛ-10кВ Л-59-01 (ТП-16, 377, 193, 26, 326)09:30 – 16:00Міжшкільний виробничо-учбовий комбінат, Прокуратура, Поліція, Районний суд, ПП Карпік В.А., ПП Кузьмич О.М., Тероторіальний Центр, Дитяча Бібліотека, Загс, ПрАТ МТС "Україна" (Мобільна вишка), К-Каширське МСТ (ринок), ПП Грицак А.Ф., ПП Сичинський Г.П., ПП Бурдило О.О., ПП Соловей Р.В., ПП Мисік Г.Л., ПП Матвійчук В.М., Музична Школа, К-Каширське РСС (контора, універмаг, кафе «Дружба», буд.майданчик «Каштан», ), ПП Сверба Ю.А., Церква, ПП Стромелюк Л.О., ПП Сверба С.С., ПП «Аліна», ПП Рябіїк О.О., ПП Дмитрук О.М., ПП Голянський І.І., ПП Сельвесюк С.С., ПП Михальчук В.І., ПП Куницький В.Р., ТзОВ «Волиньтабак», ПП Бегаль Т.Г., ПП Марчук Н.Л., ПП Ніщик С.А., ПП Бурдило О.О., ПП Придатко В.А., ПП Лагодп Л.Г., ПП Гембік Г.І., ПП Мельник В.І., ПП Віденчук А.І., ПП Чирко Т.Л., ПП Деркач В.В., ПП Конончук С.В., ПП Лифенко Д.П., ПП Лисов В.В., ПП Дмитрук С.О., ПП Шадура І.С., МП «Свіпро», ПП Шкрабалюк Р.В., ПП Швай О.О., ПП Кузьміна Т.А., ТзОВ «Волиньфарм», ПП Єндрієвич Г.Д., ПП Росінчук С.І..м.Камінь – Каширський, вул.. Шевченка, вул.. Фестивальна, вул.. 40 років Перемоги, вул.. П.Савельвої, вул.. Воля, вул.. Неродів, вул.. Польова, пл.. Культури, м-н Незалежності, вул.. Набережна, вул. Л.Українки, вул.. Садова2. КТП-109 Л-209:40 – 16:30ПП Харчук В.П.с.Сошичне, вул.. Зарічна1. ПС 35/10 кВ №20 "Люблинець"(Л.20-02, 20-06, 20-07, 20-09, 20-13, 20-18, 20-20 )9:00-17:00ПАТ "Ковель-Вапно"ФОП Павлюк М.М.ТзОВ "УКРДОРС"КП "Екокомунсервіс"ФОП Буднік Є.А.ПП "Явір-Ковель"Дубівське СТФ.О.Савич С.М.ОСББ"Шкільна 6"С/Р ЛюблинецьОСББ "Шкільна 2"ФОП Доннікова О.П.ФОП Чик С.Є.ПрАТ "МТС УКРАЇНА"Львівська філія ПрАТ"Київстар"ТзОВ "МДФ- УНІВЕРСАЛ"С/Р Старі КошариКовельське МТМОСТзОВ"Сагайдачного"Ковельське П-во вет.медициниПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗПрАТ "МТС УКРАЇНА"СТзОВ"Сагайдачного"ФОП Зуб С.М.ФОП Коваль С.В.ФОП Старушик Р.М.ФОП Холонюк Ю.В.Ф/г "Кошара"Ковельське РайвоФОП Шворак П.Є.Дубівське СТЦерква КругельС/Р Старі КошариФОП Колотюк Ю.Г.Свято-Пантелеймонівський храмФОП Солодуха В.ЛСФГ "Фасти"ПАТ" Волиньгаз "С/Р МощенаПАТ"Укртрансгаз" СКЗ П"ятихаткиПАТ ШБУ-№63ФГ "Мощена" тракторна бригадаФОП Масловський М,Ам. смт.Люблинецьс.Старі Кошарис.Кругельс.Нові Кошарисмт.Люблинецьс.Фастис.Черкасим.Ковельс.Мощена2. ПЛ – 10 кВ Л.15(ТП-446, ТП-445)9:00-17:00Ф.О. Нечипорук В.МКовельська оптово-торгова базаПП "Приватбуд"Ковельське РЖКП №2Ковельське УВКГФОП Причепа В.Г.ПТМ"Ковельтепло"Ф.О. Клюнда В. А.ФОП Мулярчук Д.І.ФОП Білець О.Т.м. Ковель, вул. Ватутіна1. КТП-1639:00 – 17:00с.Привітне (тракторна бригада)1. ПС-31ВВ-10кВ Л-31-01ТП-10709:00-17:00вул. Лисенка, Городецька,34-53, Сеченова,9-30, Малоомельянівська, 78-90, 1-й пров. Малоомельянівський,2. ТП-243 Капремонт09:00-17:00ДитСад, м-н «Грибочок», мн-«АВС», Будинок Культури, відділення зв'язку магазин, перукарняВул. ЛандауВул. Полонківська, 1-19Вул. Ранкова 1-5Вул. Цукрова, 2-6Вул. Дачна 2Вул. Корольова, 2-6, 1-113. ТП-139ПЛ-10 кВ Л 31-05Чистка траси10:00-17:00Компанія ВМДРайвідділ поліціїАгрохімлаболаторіяОблдержродючістьАвтомийкаАвтомайстерняКузняВКФ Волинська компаніяКП Промбуд-6вул. Ковпакавул. Мамсурова, 2-8, 1-7вул. Боженка, 32-72, 29-831. ПЛ-10 кВ Л-31-05 до ЛР-23409:00 – 17:00ТзОВ «Панхім» - базове господарство,Філія «Луцький райавтодор»,ПВП «Едгард»,ФОП Калінін С.В.,ФОП ЛучицькийФОП Панасюк О.І.Житловий массив «Веселковий»,Житловий Массив «Надстиря»Житловий массив «Світлий»,Житловий массив «Липневий»с.Рованці вул. Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська, провулок Каштановий, Оксамитовий2. ПЛ-10 кВ Л-31-01 до ЗТП-446 к.5 (КТП-33, 107, 233, 309, 526, 608, 623, 633)09:00-17:00СГ "Урожай" (ферма с.В.Омеляник), СГТзОВ "Луцький райсількомунгосп", ТзОВ "Престиж-Україна", ПП Барабаш Л.Ф., ж/б Куц М.Ю.с.В.Омеляник житловий масив, с.Забороль житловий масив.3. КТП-5909:00 – 17:00Школа, Церква с. Буянис. Буяни вул. Тиха, Молодіжна, Волі4. КТП-22509:00 – 17:00ФОП Дармовис Сергій Анатолійович, артсвердловина.с. Григоровичі вул. Східна, Набережна.5. ПЛ-10 кВ Л-33-02, 03, 04, 07, 1009:00 – 17:00с/р с. ВеселеПП «САГС –ВЕСТ»ТзОВ «Веселе-Агро»ПП «Сом-сервіс»ФОП Панасюк К.О.ФОП Ступачинська С.О.Агрофірма «Світанок-Агро»ФОП Стаднюк О.В.с/р с.ХорохоринШкола с.Хорохорин,ПАТ «Укртелеком»,ФОП Радчук Л.Г.ТзОВ «Агідель»с/р с.Смолигів»Торчинське СТФОП Касянчук М.В.ТзОВ «ТД Мясопродукт»ФОП Некрасов О.О.ФОП Рибалко Л.О.ФГ «Поділля»ПП Члек О.А.ФОП Кухарук В.М.ПП Грант В.М.ПАТ «Укртрансгаз»Прат «Волиньхолдинг»С.Запусти,С. Верхи,С. Веселе,С. Михайлівка,С. ХорохоринС. Смолигів,С.СарнівкаСмт Торчин вул. Незалежності, Соснова, Гагаріна, Смолигівська,1. ПЛ-0.4кВ КТП-3179:00 – 17:00с. Головно2. ПЛ-0.4кВ КТП-2809:00 – 17:00с. Олеськ3. ПЛ-10кВ Л 56-029:00 – 17:00Школи, магазинис.Гороховище, с.Вишнівка1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЩТП-12210:00 - 17:00побутс.Бірки вул.Зелена2. ПЛ-10 кВ Л-11-02 від ЛР-66 до КР-1410:00 - 17:00УВГнасосна станціяс. Гірки вул. Любещівська х. Люботинь , Петилиха, Частий1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-6110:00-17:00Маневицько-Любешівський ОРВК (призовна дільниця), ФО Нерубайло А.М. (магазин), ФОП Оленченко В.Ч. (магазин «Візит»),смт. Маневичівул. 17 Вересня;вул. 1 Травня 2-27;вул. А. Снітка 4-12;вул. Миру 11-22.вул. Ватутіна 2-20;вул. Івана Сірка 1-13;пр. Жовтневий 1-10.вул. Слупачика 47-37;вул. 1 Травня 22-18.2. ПЛ-0,4 кВ, Л-5 від ЗТП-40809:00-16:00ФОП Слобода Т.В. (магазин «Мальва»), ФОП Лучко Сергій Михайлович (магазин «Дует № 1»)смт. Маневичівул. Незалежності.1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4809:00-17:00м.Нововолинськвул.Хвильового, 2-18, 1-7вул.Володимирська,1-27, 2-4вул.Дорошенка, 44-70б-рШевченка,44а1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від ТП-7409:30 - 17:00частково с.Броди1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-1129:00-17:00с.Озденіж магазин, ФАП.с.Озденіж вул.Садова.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-2409:00-17:00с.Озденіж3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3789:00-17:00м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-529:00-17:00с.Сокіл м'ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня.с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-1709:00-17:00с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск.с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-4029:00-17:00с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ.с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3699:00-17:00м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.8. Л43-039:00-17:00с.Корсині (повністю)с.Духче пилорама.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)с.Корсині (повністю)с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-2969:00-17:00с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-2819:00-17:00с.Кобче церква, контора, клуб, школа, магазин, торговий кіоск.с.Кобче вул.Квітнева, 1-12, Юбілейна, 27-29, 1-32, Тиха, 1-7, Центральна, 1-29.11. Л34-059:00-17:00с.Доросині (повністю)с.Тристень (повністю)с.Ворончин пилорама, станція зв'язкус.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП.с.Доросині (повністю)с.Тристень (повністю).с.Кияж вул. Набережна, Миру, Тиха.1. ПЛ 10 кВ л13-01 від ЗТП-21510:00-16:00Станція зв'язку " Київстар" с.Ницісела Грабово, Солов'ї, Ниці, Комарово , хутір Заріка , с.Сереховичі вул.Центальна2. ЗТП-14210:00-17:00смт.Стара Вижівка Укртелеком, адмінбудинок Старовижівської ОТГ, магазин "Фаворит" (ПП Ющик), Школа №1.смт.Стара Вижівка. юридичні споживачі:1. ПЛ-0,4кВКТП-57 Л-310:00-13:00ФАПс.Клюськ2. ПЛ-0,4кВКТП-111 Л-414:00-16:00с.Городилець3. ПЛ-0,4кВКТП-186 Л-211:00-14:00ФОП Ткачук О.М.- ковбасний цехс.Купичів4. ПЛ-10кВ Л-61-04 від ЛР-2625 до КР-102,313КТП-58, КТП-59КТП-233, КТП-225КТП-6210:00-16:00КП «Клюськ-агро» тр.бригада, Клюська с/р – клуб, ТРСТ-магазин, церква, ФОП Мороз А.П.- деревообробний цех, ФГ «Клюське» - млин, АТС, пошта, школа, дит.садок, С/р- адмінприміщенняс.Клюськ, Тагачин