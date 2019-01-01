На Волині розшукують чоловіка, який пішов з дому і не повернувся. ФОТО
Сьогодні, 17:06
Правоохоронці ГУНП у Волинській області розшукують жителя села Великий Омеляник Луцького району Сільчука Сергія Георгійовича, 1971 року народження.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Чоловік 1 лютого 2019 року пішов з дому та не повернувся.
Його прикмети: низького зросту, худорлявої тілобудови, русяве волосся, очі голубого кольору.
Поліція звертається до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за номерами наступних телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 066-540-36-92 або на лінію «102».
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Чоловік 1 лютого 2019 року пішов з дому та не повернувся.
Його прикмети: низького зросту, худорлявої тілобудови, русяве волосся, очі голубого кольору.
Поліція звертається до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за номерами наступних телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 066-540-36-92 або на лінію «102».
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