У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО
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У день Святих жінок-мироносиць митрополит Луцький і Волинський Михаїл молився в парафії Успіння Пресвятої Богородиці села Радомишль Луцького районного деканату.
Це був перша відправа архієрея в цьому Божому домі після зміни юрисдикції, інформує Волинська єпархія ПЦУ.
Нагадаємо, 6 лютого громада села Радомишль звернулася в духовну консисторію з проханням про перехід до ПЦУ.
Під час проповіді митрополит привітав присутніх жінок із святом, нагадавши їм про їх основну місію – народження дітей. Тому закликав не противитися Божій волі, а навпаки прийняти дар материнства й народжувати стільки дітей, скільки посилає Господь.
Із керівником єпархією служили луцький районний декан протоієрей Володимир Присяжнюк, інше духовенство благочиння. Також разом з усіма молився, зокрема, сільський голова Володимир Семенюк. На завершення богослужіння митрополит Михаїл вручив благословенні грамоти активним парафіянам.
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Це був перша відправа архієрея в цьому Божому домі після зміни юрисдикції, інформує Волинська єпархія ПЦУ.
Нагадаємо, 6 лютого громада села Радомишль звернулася в духовну консисторію з проханням про перехід до ПЦУ.
Під час проповіді митрополит привітав присутніх жінок із святом, нагадавши їм про їх основну місію – народження дітей. Тому закликав не противитися Божій волі, а навпаки прийняти дар материнства й народжувати стільки дітей, скільки посилає Господь.
Із керівником єпархією служили луцький районний декан протоієрей Володимир Присяжнюк, інше духовенство благочиння. Також разом з усіма молився, зокрема, сільський голова Володимир Семенюк. На завершення богослужіння митрополит Михаїл вручив благословенні грамоти активним парафіянам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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