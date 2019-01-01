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У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО

У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО
У день Святих жінок-мироносиць митрополит Луцький і Волинський Михаїл молився в парафії Успіння Пресвятої Богородиці села Радомишль Луцького районного деканату.

Це був перша відправа архієрея в цьому Божому домі після зміни юрисдикції, інформує Волинська єпархія ПЦУ.

Нагадаємо, 6 лютого громада села Радомишль звернулася в духовну консисторію з проханням про перехід до ПЦУ.

Під час проповіді митрополит привітав присутніх жінок із святом, нагадавши їм про їх основну місію – народження дітей. Тому закликав не противитися Божій волі, а навпаки прийняти дар материнства й народжувати стільки дітей, скільки посилає Господь.

Із керівником єпархією служили луцький районний декан протоієрей Володимир Присяжнюк, інше духовенство благочиння. Також разом з усіма молився, зокрема, сільський голова Володимир Семенюк. На завершення богослужіння митрополит Михаїл вручив благословенні грамоти активним парафіянам.
У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО
У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО
У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО
У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО
У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО
У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО
У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО
У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО
У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО
У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО
У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО
У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО
У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО
У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО
У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО
У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО



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Теги: ПЦУ, богослужіння, релігія
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