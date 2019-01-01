У громаді на Волині вперше молилися українською. ФОТО

У день Святих жінок-мироносиць митрополит Луцький і Волинський Михаїл молився в парафії Успіння Пресвятої Богородиці села Радомишль Луцького районного деканату.Це був перша відправа архієрея в цьому Божому домі після зміни юрисдикції, інформує Волинська єпархія ПЦУ.Нагадаємо, 6 лютого громада села Радомишль звернулася в духовну консисторію з проханням про перехід до ПЦУ.Під час проповіді митрополит привітав присутніх жінок із святом, нагадавши їм про їх основну місію – народження дітей. Тому закликав не противитися Божій волі, а навпаки прийняти дар материнства й народжувати стільки дітей, скільки посилає Господь.Із керівником єпархією служили луцький районний декан протоієрей, інше духовенство благочиння. Також разом з усіма молився, зокрема, сільський голова. На завершення богослужіння митрополит Михаїл вручив благословенні грамоти активним парафіянам.