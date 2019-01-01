«Мокрі носики»: вперше у Луцьку – фестиваль, де можна знайти справжнього друга. ПРОГРАМА





Про це розповіли під час прес-конференції у понеділок, 13 травня, за участі організаторів проекту, волонтерів та керівництва РЦ «Промінь».



Щоб привернути увагу людей до братів наших менших та змінити культуру і ставлення до собак з вулиці, вже у цю неділю, 19 травня, небайдужих запрошують на захід, під час якого руйнуватимуть стереотипи про бездомних і безпородних тваринок.



КП «Ласка» привезе аж 20 своїх «мокрих носиків» з підприємства. Працівники разом з волонтерами шукатимуть для них добросовісних і відповідальних господарів.



Ідея проведення фестивалю, присвяченого безпритульним тваринам, виникла у однієї із організаторок першого в Луцьку майданчика для вигулу собак у сквері Героїв Майдану і Небесного Легіону – Анни Курнєвої. Це сталося після того, як вона відвідала фестивалі на таку ж тематику за кордоном. Активістка поділилася цією ідеєю з однодумцями у жовтні 2018-го року, на щастя, виявилося, що є достатньо небайдужих людей, з яких і створили команду, щоб в найкоротші терміни реалізувати такі благородні плани тут, в Україні.



Основна ідея фесту – зламати стереотип про безпородних та безпритульних собак та знайти нову родину двадцятьом песикам, яких покажуть на фестивалі. Директорка КП «Ласка» Наталія Рудь розповіла, що обрати всього 20 із майже трьохсот, які є на підприємстві, – було нереально складно. Вони довірилися думці волонтерів, які проводили час із песиками.



Перед «виходом у світ» із тваринками працюватиме професійний грумер, тому кожна собачка чекає на свій зірковий час і буде намагатися максимально сподобатися, щоб саме її забрали до сім’ї, любили і доглядали.



«Часто безпритульних собак вважають чимось гіршими за породистих, мовляв, вони дурні, брудні, погано пахнуть і що вони нікому не потрібні. Хочемо донести, що поняття породи виникло лише трохи більше ста років тому, і нові породи виводять постійно. Порода – це набір якостей тварини та її зовнішнього вигляду. Раніше їх виводили для певних задач – бути охоронцями, пастухами, помічниками в полюванні тощо. Коли ж тварину беруть в сім’ю – її головне завдання бути другом, а для цього не потрібно, щоб собака була суперсильна, мала найкращий нюх чи легко пролазила в нору», - каже волонтерка КП «Ласка» Юлія Сухоставська.



Організатори фестивалю #мокріносики ставлять перед собою ціль – зменшити кількість безпритульних собак та прилаштувати спочатку цих 20 «виставкових» песиків, а потім – і всіх інших собак та котів.



Весь простір фестивалю буде поділений на тематичні зони, а саме:



Виставка #мокрихносиків, у якій братимуть участь двадцять чотирилапих вихованців КП «Ласка». Песикам шукатимуть господарів, які готові прийняти нового члена родини до себе і надати йому гідні умови проживання. Собачок віддаватимуть тільки після того, як потенційні власники пройдуть співбесіду, під час якої доведуть власну готовність «усиновити» собаку і підпишуть двосторонній договір.



Організатори зазначають, що із собою обов’язково потрібно мати документи, які підтверджують особу, це може бути паспорт чи водійське посвідчення. Попереджають, що за долею собачки, яку візьмуть із виставки, слідкуватимуть і надалі.



«На цій локації ви зможете познайомитися і подружитися з собаками. За кожною із них закріплять волонтера-куратора, який розповість про неї всю інформацію: про характер, вік, уподобання песика тощо»,– повідомляють організатори.



Локація «Інформація», на території усі охочі матимуть змогу познайомитись з директором КП «Ласка» Наталією Рудь, і саме тут укладатимуть договори з новими господарями фестивальних «носиків».



Локація «Спитай у ветеринара». Цю локацію представлятиме досвідчений ветеринар-волонтер, яка врятувала життя не одній тварині у Луцьку. Це Яна Коханюк. Їй гості фестивалю зможуть поставити усі запитання, що стосуються домашніх улюбленців і не тільки.



Локація «Мішок добра». Тут всі охочі зможуть або перерахувати кошти згідно з реквізитами, або залишити кошти, ліки, їжу для тваринок, які цього потребують. Також усі охочі зможуть особисто поспілкуватися з Вадимом Нечаєвим – очільником благодійного фонду, завдяки якому вдалось врятувати життя сотням тварин.



Локація виробів Hande-made, де професійні майстри проводитимуть майстер-класи, а також приготують цікаві сюрпризи, які можна буде придбати собі та своїм улюбленцям.



Дитяча локація. На цій зоні організатори фесту обіцяють неймовірну атмосферу, якою опікуватиметься дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг». На найменших гостей фестивалю чекатимуть аніматори, різні майстер-класи, конкурси з подарунками тощо.



Локація від партнерів фестивалю Royal Canin. У цій зоні можна буде придбати смаколики для своїх улюбленців або ж зробити подарунок для зони #мішокдобра, якщо прийшли з порожніми руками.



І окремо – локація «Сцена». Саме тут організатори та спікери фестивалю піднімуть найболючіші та важливі питання, що стосуються тварин у Луцьку. Так, можна буде стати учасником діалогів на тему:



«Ласка» зсередини» - спікери директор притулку КП «Ласка» Наталія Рудь та волонтерка Юлія Сухоставська.



«Для чого потрібні щеплення», «Чи потрібно тварину стерилізувати?» - спікер Яна Коханюк, директор ветклініки «Кіт Леопольд» та засновник ГО «Спільний Дім».



«Психологія безпритульних собак» - розповідатиме кінолог, власник всесвітньо відомого розплідника Бернських зенненхундів Олександр Червінський.



«Каністерапія – лікування емоціями» - спікер координатор проекту «Каністерапія UA-BY», 2018, Антоніна Гошовська.



«Правила утримання собак у Луцьку» - розмовлятиме ініціатор першого майданчика для вигулу собак у Луцьку Анна Курнєва.



Вхід на фестиваль – вільний.



Усіх чекають у неділю, 19 травня, на площі перед центральним входом у РЦ «Промінь». Захід триватиме з 12:00 до 18:00.



Організатори кажуть, що будуть раді бачити на фесті разом із дітками, однак, попереджають, щоб своїх домашніх улюбленців лишали вдома задля уникнення неприємних і стресових ситуацій.







Погодинний розклад фестивалю:



12:30 – «Ласка зсередини» Юлія Сухоставська, представник КП «Ласка»

13:30 – «Для чого потрібні щеплення» Яна Коханюк, лікар-ветеринар

14:30 – «Психологія безпритульних собак» Олександр Червінський, кінолог, власник всесвітньо відомого розплідника Бернських зенненхундів «Alexberns»

15:30 – «Каністерапія – лікування емоціями» Антоніна Гошовська / Анна Павлось, координатор проекту «Каністерапія UA-BY» 2018

16:30 – «Правила утримання собак у м. Луцьку» Анна Курнєва, співорганізатор фестивалю





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незабаром у Луцьку відбудеться фестиваль «Мокрі носики» , присвячений проблемі безпритульних тварин.Про це розповіли під час прес-конференції у понеділок, 13 травня, за участі організаторів проекту, волонтерів та керівництва РЦ «Промінь».Щоб привернути увагу людей до братів наших менших та змінити культуру і ставлення до собак з вулиці, вже у цю неділю, 19 травня, небайдужих запрошують на захід, під час якого руйнуватимуть стереотипи про бездомних і безпородних тваринок.КП «Ласка» привезе аж 20 своїх «мокрих носиків» з підприємства. Працівники разом з волонтерами шукатимуть для них добросовісних і відповідальних господарів.Ідея проведення фестивалю, присвяченого безпритульним тваринам, виникла у однієї із організаторок першого в Луцьку майданчика для вигулу собак у сквері Героїв Майдану і Небесного Легіону –. Це сталося після того, як вона відвідала фестивалі на таку ж тематику за кордоном. Активістка поділилася цією ідеєю з однодумцями у жовтні 2018-го року, на щастя, виявилося, що є достатньо небайдужих людей, з яких і створили команду, щоб в найкоротші терміни реалізувати такі благородні плани тут, в Україні.Основна ідея фесту – зламати стереотип про безпородних та безпритульних собак та знайти нову родину двадцятьом песикам, яких покажуть на фестивалі. Директорка КП «Ласка»розповіла, що обрати всього 20 із майже трьохсот, які є на підприємстві, – було нереально складно. Вони довірилися думці волонтерів, які проводили час із песиками.Перед «виходом у світ» із тваринками працюватиме професійний грумер, тому кожна собачка чекає на свій зірковий час і буде намагатися максимально сподобатися, щоб саме її забрали до сім’ї, любили і доглядали.«Часто безпритульних собак вважають чимось гіршими за породистих, мовляв, вони дурні, брудні, погано пахнуть і що вони нікому не потрібні. Хочемо донести, що поняття породи виникло лише трохи більше ста років тому, і нові породи виводять постійно. Порода – це набір якостей тварини та її зовнішнього вигляду. Раніше їх виводили для певних задач – бути охоронцями, пастухами, помічниками в полюванні тощо. Коли ж тварину беруть в сім’ю – її головне завдання бути другом, а для цього не потрібно, щоб собака була суперсильна, мала найкращий нюх чи легко пролазила в нору», - каже волонтерка КП «Ласка»Організатори фестивалю #мокріносики ставлять перед собою ціль – зменшити кількість безпритульних собак та прилаштувати спочатку цих 20 «виставкових» песиків, а потім – і всіх інших собак та котів.Весь простір фестивалю буде поділений на тематичні зони, а саме:, у якій братимуть участь двадцять чотирилапих вихованців КП «Ласка». Песикам шукатимуть господарів, які готові прийняти нового члена родини до себе і надати йому гідні умови проживання. Собачок віддаватимуть тільки після того, як потенційні власники пройдуть співбесіду, під час якої доведуть власну готовність «усиновити» собаку і підпишуть двосторонній договір.Організатори зазначають, що із собою обов’язково потрібно мати документи, які підтверджують особу, це може бути паспорт чи водійське посвідчення. Попереджають, що за долею собачки, яку візьмуть із виставки, слідкуватимуть і надалі.«На цій локації ви зможете познайомитися і подружитися з собаками. За кожною із них закріплять волонтера-куратора, який розповість про неї всю інформацію: про характер, вік, уподобання песика тощо»,– повідомляють організатори., на території усі охочі матимуть змогу познайомитись з директором КП «Ласка» Наталією Рудь, і саме тут укладатимуть договори з новими господарями фестивальних «носиків».. Цю локацію представлятиме досвідчений ветеринар-волонтер, яка врятувала життя не одній тварині у Луцьку. Це. Їй гості фестивалю зможуть поставити усі запитання, що стосуються домашніх улюбленців і не тільки.. Тут всі охочі зможуть або перерахувати кошти згідно з реквізитами, або залишити кошти, ліки, їжу для тваринок, які цього потребують. Також усі охочі зможуть особисто поспілкуватися з– очільником благодійного фонду, завдяки якому вдалось врятувати життя сотням тварин., де професійні майстри проводитимуть майстер-класи, а також приготують цікаві сюрпризи, які можна буде придбати собі та своїм улюбленцям.. На цій зоні організатори фесту обіцяють неймовірну атмосферу, якою опікуватиметься дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг». На найменших гостей фестивалю чекатимуть аніматори, різні майстер-класи, конкурси з подарунками тощо.фестивалю Royal Canin. У цій зоні можна буде придбати смаколики для своїх улюбленців або ж зробити подарунок для зони #мішокдобра, якщо прийшли з порожніми руками.І окремо –. Саме тут організатори та спікери фестивалю піднімуть найболючіші та важливі питання, що стосуються тварин у Луцьку. Так, можна буде стати учасником діалогів на тему:«Ласка» зсередини» - спікери директор притулку КП «Ласка» Наталія Рудь та волонтерка Юлія Сухоставська.«Для чого потрібні щеплення», «Чи потрібно тварину стерилізувати?» - спікер Яна Коханюк, директор ветклініки «Кіт Леопольд» та засновник ГО «Спільний Дім».«Психологія безпритульних собак» - розповідатиме кінолог, власник всесвітньо відомого розплідника Бернських зенненхундів«Каністерапія – лікування емоціями» - спікер координатор проекту «Каністерапія UA-BY», 2018,«Правила утримання собак у Луцьку» - розмовлятиме ініціатор першого майданчика для вигулу собак у Луцьку Анна Курнєва.Вхід на фестиваль – вільний.Усіх чекають у неділю, 19 травня, на площі перед центральним входом у РЦ «Промінь». Захід триватиме з 12:00 до 18:00.Організатори кажуть, що будуть раді бачити на фесті разом із дітками, однак, попереджають, щоб своїх домашніх улюбленців лишали вдома задля уникнення неприємних і стресових ситуацій.12:30 – «Ласка зсередини» Юлія Сухоставська, представник КП «Ласка»13:30 – «Для чого потрібні щеплення» Яна Коханюк, лікар-ветеринар14:30 – «Психологія безпритульних собак», кінолог, власник всесвітньо відомого розплідника Бернських зенненхундів «Alexberns»15:30 – «Каністерапія – лікування емоціями», координатор проекту «Каністерапія UA-BY» 201816:30 – «Правила утримання собак у м. Луцьку» Анна Курнєва, співорганізатор фестивалю

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