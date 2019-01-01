Чоловіка, який зарізав доньку атовця з Волині, хочуть відправити у психлікарню
Сьогодні, 17:59
Чоловіка, який у Нововолинську зарізав свою куму, хочуть примусово госпіталізувати до психлікарні.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Прокурори Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури скерували до суду клопотання про застосування до 33-річного мешканця шахтарського міста, який убив знайому, примусову госпіталізацію до закладу надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.
Нагадаємо, уранці 29 листопада минулого чоловік під час конфлікту у себе вдома завдавав ножові удари знайомій, 29-річній Яні Кривицькій, аж поки вона не вибігла надвір. Через численні колено-різані поранення жінка померла. У померлої залишилася сиротою малолітня дівчинка. Яна Кривицька - донька атовця з Нововолинська Валерія Степанюка.
Судово-психіатрична експертиза засвідчила, що громадянин у момент скоєння злочину перебував у стані неосудності через наявне у нього психічне захворювання, відтак матеріали провадження скеровані до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.
Далі – слово за судом.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Прокурори Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури скерували до суду клопотання про застосування до 33-річного мешканця шахтарського міста, який убив знайому, примусову госпіталізацію до закладу надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.
Нагадаємо, уранці 29 листопада минулого чоловік під час конфлікту у себе вдома завдавав ножові удари знайомій, 29-річній Яні Кривицькій, аж поки вона не вибігла надвір. Через численні колено-різані поранення жінка померла. У померлої залишилася сиротою малолітня дівчинка. Яна Кривицька - донька атовця з Нововолинська Валерія Степанюка.
Судово-психіатрична експертиза засвідчила, що громадянин у момент скоєння злочину перебував у стані неосудності через наявне у нього психічне захворювання, відтак матеріали провадження скеровані до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.
Далі – слово за судом.
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