У дитячому кафе в «Промені» організовують солодку вечірку*

17 травня дитяче кафе «Чорничне», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», запрошує усіх любителів солодкого відвідати «Candy Party».Про це повідомляє прес-служба закладу.Цього разу організатори разом з кондитерами дитячого кафе підготували незвичну та цікаву розважальну програму. Усі гості візьмуть участь у дегустації смаколиків та дізнаються, як приготувати освіжаючий лимонад. Не обійдеться без творчості від художньої студії «Смугастий носоріг». Під час приготування літнього напою, кожен зробить тематичний декор до свого коктейлю. В продовженні солодкого свята на всіх чекатимуть веселі розваги з кенді-феями, захопливі розіграші та відривна неонова дискотека у м'юзік-холі «Не кажи мамі».Вечірка триватиме 2 години. Вартість вхідного квитка – 150 гривень.Реєстрація та детальна інформація у адміністраторів комплексу або за телефоном: +380 (66) 755 07 57.Адреса: 2-й поверх РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.