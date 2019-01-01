У дитячому кафе в «Промені» організовують солодку вечірку*
Сьогодні, 20:31
17 травня дитяче кафе «Чорничне», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», запрошує усіх любителів солодкого відвідати «Candy Party».
Про це повідомляє прес-служба закладу.
Цього разу організатори разом з кондитерами дитячого кафе підготували незвичну та цікаву розважальну програму. Усі гості візьмуть участь у дегустації смаколиків та дізнаються, як приготувати освіжаючий лимонад. Не обійдеться без творчості від художньої студії «Смугастий носоріг». Під час приготування літнього напою, кожен зробить тематичний декор до свого коктейлю. В продовженні солодкого свята на всіх чекатимуть веселі розваги з кенді-феями, захопливі розіграші та відривна неонова дискотека у м'юзік-холі «Не кажи мамі».
Вечірка триватиме 2 години. Вартість вхідного квитка – 150 гривень.
Реєстрація та детальна інформація у адміністраторів комплексу або за телефоном: +380 (66) 755 07 57.
Адреса: 2-й поверх РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
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Про це повідомляє прес-служба закладу.
Цього разу організатори разом з кондитерами дитячого кафе підготували незвичну та цікаву розважальну програму. Усі гості візьмуть участь у дегустації смаколиків та дізнаються, як приготувати освіжаючий лимонад. Не обійдеться без творчості від художньої студії «Смугастий носоріг». Під час приготування літнього напою, кожен зробить тематичний декор до свого коктейлю. В продовженні солодкого свята на всіх чекатимуть веселі розваги з кенді-феями, захопливі розіграші та відривна неонова дискотека у м'юзік-холі «Не кажи мамі».
Вечірка триватиме 2 години. Вартість вхідного квитка – 150 гривень.
Реєстрація та детальна інформація у адміністраторів комплексу або за телефоном: +380 (66) 755 07 57.
Адреса: 2-й поверх РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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