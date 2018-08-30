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У волинській гімназії тиждень навчатимуться учні з Німеччини

У волинській гімназії тиждень навчатимуться учні з Німеччини
13-го травня у стінах гімназії ім. О.Цинкаловського у Володимирі-Волинському урочисто зустрічали делегацію з німецього міста-партнера Цвікау на чолі зі заступником мера Свеном Дітріхом.

Гостей зустріли українськими піснями учні гімназії, привітав німців у Володимирі-Волинському начальник управління освіти, молоді і спорту В’ячеслав Петрук, - інформує "БУГ".

У складі іноземної делегації близько 10 дітей. Тиждень вони житимуть у сім’ях учнів гімназії, відвідуватимуть уроки та допомагатимуть українцям вчити німецьку мову.

Як розповів директор гімназії ім. О.Цинкаловського, Олександр Романюк, раніше наші учні вже відвідали Цвікау та повернулися звідти з морем позитивних вражень. Тепер же настала черга приймати німецьких друзів на українській землі.

“У нас підтримуються дружні відносити між містами, дуже тісні контакти навели з гімназією, яка є у місті Цвікау. Наші учні вже їздили у Німеччину і навчалися разом з новими друзями. Сьогодні вперше у нас гості із Цвікау, які будуть протягом тижня навчатися разом із старшими учнями. На завершення в суботу всі разом ми відсвяткуємо День Європи в Україні”, – розповів директор навчального закладу.

У волинській гімназії тиждень навчатимуться учні з Німеччини
У волинській гімназії тиждень навчатимуться учні з Німеччини
У волинській гімназії тиждень навчатимуться учні з Німеччини
У волинській гімназії тиждень навчатимуться учні з Німеччини
У волинській гімназії тиждень навчатимуться учні з Німеччини
У волинській гімназії тиждень навчатимуться учні з Німеччини
У волинській гімназії тиждень навчатимуться учні з Німеччини
У волинській гімназії тиждень навчатимуться учні з Німеччини

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Теги: гімназія, Володимир-Волинський, делегація, школярі, Німеччина, навчання
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