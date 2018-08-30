У волинській гімназії тиждень навчатимуться учні з Німеччини

Свеном Дітріхом.



Гостей зустріли українськими піснями учні гімназії, привітав німців у Володимирі-Волинському начальник управління освіти, молоді і спорту В’ячеслав Петрук, - інформує



У складі іноземної делегації близько 10 дітей. Тиждень вони житимуть у сім’ях учнів гімназії, відвідуватимуть уроки та допомагатимуть українцям вчити німецьку мову.



Як розповів директор гімназії ім. О.Цинкаловського, Олександр Романюк, раніше наші учні вже відвідали Цвікау та повернулися звідти з морем позитивних вражень. Тепер же настала черга приймати німецьких друзів на українській землі.



“У нас підтримуються дружні відносити між містами, дуже тісні контакти навели з гімназією, яка є у місті Цвікау. Наші учні вже їздили у Німеччину і навчалися разом з новими друзями. Сьогодні вперше у нас гості із Цвікау, які будуть протягом тижня навчатися разом із старшими учнями. На завершення в суботу всі разом ми відсвяткуємо День Європи в Україні”, – розповів директор навчального закладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-го травня у стінах гімназії ім. О.Цинкаловського у Володимирі-Волинському урочисто зустрічали делегацію з німецього міста-партнера Цвікау на чолі зі заступником мераГостей зустріли українськими піснями учні гімназії, привітав німців у Володимирі-Волинському начальник управління освіти, молоді і спорту, - інформує "БУГ" У складі іноземної делегації близько 10 дітей. Тиждень вони житимуть у сім’ях учнів гімназії, відвідуватимуть уроки та допомагатимуть українцям вчити німецьку мову.Як розповів директор гімназії ім. О.Цинкаловського,, раніше наші учні вже відвідали Цвікау та повернулися звідти з морем позитивних вражень. Тепер же настала черга приймати німецьких друзів на українській землі.“У нас підтримуються дружні відносити між містами, дуже тісні контакти навели з гімназією, яка є у місті Цвікау. Наші учні вже їздили у Німеччину і навчалися разом з новими друзями. Сьогодні вперше у нас гості із Цвікау, які будуть протягом тижня навчатися разом із старшими учнями. На завершення в суботу всі разом ми відсвяткуємо День Європи в Україні”, – розповів директор навчального закладу.

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