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У Луцьку мотоцикл зіткнувся з легковиком. ФОТО

У Луцьку мотоцикл зіткнувся з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 13 травня, близько 19 год. на перехресті вулиць Грушевського та Генерала Шухевича сталась дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та автомобіля марки Nissan.

Внаслідок аварії транспортні аварії отримали незначні механічні ушкодження. Для з'ясування обставин автопригоди на місце ДТП викликали поліцейський патруль.

Водій мотоцикла отримав травми рук та ніг.

У Луцьку мотоцикл зіткнувся з легковиком. ФОТО
У Луцьку мотоцикл зіткнувся з легковиком. ФОТО
У Луцьку мотоцикл зіткнувся з легковиком. ФОТО

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Теги: аварія, мотоцикл, Грушевського, поліція
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