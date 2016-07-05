У Луцьку мотоцикл зіткнувся з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 20:58
Сьогодні, 13 травня, близько 19 год. на перехресті вулиць Грушевського та Генерала Шухевича сталась дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та автомобіля марки Nissan.
Внаслідок аварії транспортні аварії отримали незначні механічні ушкодження. Для з'ясування обставин автопригоди на місце ДТП викликали поліцейський патруль.
Водій мотоцикла отримав травми рук та ніг.
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Внаслідок аварії транспортні аварії отримали незначні механічні ушкодження. Для з'ясування обставин автопригоди на місце ДТП викликали поліцейський патруль.
Водій мотоцикла отримав травми рук та ніг.
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