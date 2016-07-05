У Луцьку мотоцикл зіткнувся з легковиком. ФОТО





Внаслідок аварії транспортні аварії отримали незначні механічні ушкодження. Для з'ясування обставин автопригоди на місце ДТП викликали поліцейський патруль.



Водій мотоцикла отримав травми рук та ніг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 13 травня, близько 19 год. на перехресті вулиць Грушевського та Генерала Шухевича сталась дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та автомобіля марки Nissan.Внаслідок аварії транспортні аварії отримали незначні механічні ушкодження. Для з'ясування обставин автопригоди на місце ДТП викликали поліцейський патруль.Водій мотоцикла отримав травми рук та ніг.

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