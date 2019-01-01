У волинській фітосанітарній лабораторії зможуть визначати віруси сільськогосподарських культур





Про це повідомили у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА, - пише



Зокрема, у новоcтвореному відділі визначення біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур здійснюватимуть аналіз за 13 показниками м’якої пшениці, жита, ячменю, тритикале, кукурудзи, ріпаку та сої.



Лабораторія також придбала обладнання для фітосанітарної експертизи методом імуно-ферментного аналізування (ІФА) та розширила сферу діяльності відділу фітосанітарного аналізу в частині проведення вірусологічної експертизи рослин та рослинної продукції.



Крім того, фітосанітарна лабораторія закупила тест-системи для виявлення збудників таких хвороб, як бактеріальне в’янення кукурудзи, вірус смугастої мозаїки пшениці, вірус смугастої мозаїки ячменю, вірус віспи слив, бактеріальний опік плодових.



Також планують придбати тест-системи для проведення вірусологічної експертизи картоплі на визначення вірусу чорної кільцевої плямистості картоплі та сої на визначення вірусу мозаїки люцерни, вірусу мозаїки Арабіс, неповірусу кільцевої плямистості тютюну.



У І кварталі цього року фітолабораторія розширила площу виробництва біологічних засобів захисту рослин, придбала необхідне обладнання, що дало змогу подвоїти обсяги виробництва рідких біологічних засобів захисту рослин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна фітосанітарна лабораторія придбала нове обладнання і проводитиме більше досліджень.Про це повідомили у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА, - пише АгроNews Зокрема, у новоcтвореному відділі визначення біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур здійснюватимуть аналіз за 13 показниками м’якої пшениці, жита, ячменю, тритикале, кукурудзи, ріпаку та сої.Лабораторія також придбала обладнання для фітосанітарної експертизи методом імуно-ферментного аналізування (ІФА) та розширила сферу діяльності відділу фітосанітарного аналізу в частині проведення вірусологічної експертизи рослин та рослинної продукції.Крім того, фітосанітарна лабораторія закупила тест-системи для виявлення збудників таких хвороб, як бактеріальне в’янення кукурудзи, вірус смугастої мозаїки пшениці, вірус смугастої мозаїки ячменю, вірус віспи слив, бактеріальний опік плодових.Також планують придбати тест-системи для проведення вірусологічної експертизи картоплі на визначення вірусу чорної кільцевої плямистості картоплі та сої на визначення вірусу мозаїки люцерни, вірусу мозаїки Арабіс, неповірусу кільцевої плямистості тютюну.У І кварталі цього року фітолабораторія розширила площу виробництва біологічних засобів захисту рослин, придбала необхідне обладнання, що дало змогу подвоїти обсяги виробництва рідких біологічних засобів захисту рослин.

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