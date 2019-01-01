вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинській фітосанітарній лабораторії зможуть визначати віруси сільськогосподарських культур

У волинській фітосанітарній лабораторії зможуть визначати віруси сільськогосподарських культур
Волинська обласна фітосанітарна лабораторія придбала нове обладнання і проводитиме більше досліджень.

Про це повідомили у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА, - пише АгроNews.

Зокрема, у новоcтвореному відділі визначення біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур здійснюватимуть аналіз за 13 показниками м’якої пшениці, жита, ячменю, тритикале, кукурудзи, ріпаку та сої.

Лабораторія також придбала обладнання для фітосанітарної експертизи методом імуно-ферментного аналізування (ІФА) та розширила сферу діяльності відділу фітосанітарного аналізу в частині проведення вірусологічної експертизи рослин та рослинної продукції.

Крім того, фітосанітарна лабораторія закупила тест-системи для виявлення збудників таких хвороб, як бактеріальне в’янення кукурудзи, вірус смугастої мозаїки пшениці, вірус смугастої мозаїки ячменю, вірус віспи слив, бактеріальний опік плодових.

Також планують придбати тест-системи для проведення вірусологічної експертизи картоплі на визначення вірусу чорної кільцевої плямистості картоплі та сої на визначення вірусу мозаїки люцерни, вірусу мозаїки Арабіс, неповірусу кільцевої плямистості тютюну.

У І кварталі цього року фітолабораторія розширила площу виробництва біологічних засобів захисту рослин, придбала необхідне обладнання, що дало змогу подвоїти обсяги виробництва рідких біологічних засобів захисту рослин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фітосанітарна служба, експертиза, вірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинській фітосанітарній лабораторії зможуть визначати віруси сільськогосподарських культур
Сьогодні, 04:33
У місті на Волині люди виявили отруйну рослину
Сьогодні, 02:10
Справа ПриватБанку: суд відхилив апеляцію НБУ
Сьогодні, 01:34
Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та евакуатор. ФОТО
Сьогодні, 00:22
У під'їзді луцької багатоповерхівки знайшли мертвого чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 00:01
Схожі новини
Волинські сбушники вивчатимуть інтерв’ю скандального намісника Києво-Печерської Лаври Волинські сбушники вивчатимуть інтерв’ю скандального намісника Києво-Печерської Лаври
20 березень, 17:12
В Україні антибіотики продаватимуть лише за рецептом В Україні антибіотики продаватимуть лише за рецептом
09 березень, 03:10
Священик з Жидичина, який стріляв у людей, може сісти на 5 років: подробиці інциденту Священик з Жидичина, який стріляв у людей, може сісти на 5 років: подробиці інциденту
23 лютий, 17:37
Священику, який стріляв під церквою у Жидичині, призначать психіатричну експертизу Священику, який стріляв під церквою у Жидичині, призначать психіатричну експертизу
23 лютий, 12:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській фітосанітарній лабораторії зможуть визначати віруси сільськогосподарських культур
Сьогодні, 04:33
 0
У місті на Волині люди виявили отруйну рослину
Сьогодні, 02:10
 0
Справа ПриватБанку: суд відхилив апеляцію НБУ
Сьогодні, 01:34
 0
Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та евакуатор. ФОТО
Сьогодні, 00:22
 0
У під'їзді луцької багатоповерхівки знайшли мертвого чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 00:01
 0
Медіа
відео
1/8