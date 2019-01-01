Луцька дитяча театральна студія здобула гран-прі на всеукраїнському фестивалі. ФОТО

Алла Доманська) привезла з Києва до Луцька головну нагороду — Гран-прі відкритого фестивалю-конкурсу «Перевтілення».



У конкурсній програмі було 19 спектаклів із 8-и міст. Кращою виставою фестивалю журі визнало виставу «Кульбабове вино» за твором Рея Бредбері (режисер Руслана Порицька, пластиограф Юлія Варченко).



За кращі ролі другого плану отримали нагороди Мирослав Тараймович і Вірослав Порицький, у Михайла Нєдєльського — краща чоловіча роль, а Дарія Бабкіна перемогла в номінації «Королева епізоду».



Діти мали можливість на два дні поринути у театральний вир, переглянувши яскраві вистави інших колективів та взявши участь у майстер-класі. Натхненні перемогою та озброєні порадами фахового журі, студійці пообіцяли продовжувати творити театральний імідж Луцька. Свою величезну вдячність вони висловлють усім організаторам фестивалю, волонтерам театру «Вавілон», своїм батькам і усім-усім, хто розділив з ними фестивальні дні.







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