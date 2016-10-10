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Луцькі копи допомогли затримати злочинця, який втік з місця відбування покарання

Луцькі копи допомогли затримати злочинця, який втік з місця відбування покарання
В понеділок, 13 травня, на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку командирський екіпаж побачив, як люди бігли за невідомою особою.

Патрульні наздогнали й затримали чоловіка, ним виявився 36-річний уродженець Черкащини, який з 2013 року відбував покарання за розбій та втік з виправного центру, - повідомляють у прес-службі патрульної поліції.

Особу відпрацьовував інший підрозділ, патрульні ж надали допомогу в затриманні.

Луцькі копи допомогли затримати злочинця, який втік з місця відбування покарання

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Теги: поліція, злочинець, втікач, затримання
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