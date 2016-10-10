Луцькі копи допомогли затримати злочинця, який втік з місця відбування покарання





Патрульні наздогнали й затримали чоловіка, ним виявився 36-річний уродженець Черкащини, який з 2013 року відбував покарання за розбій та втік з виправного центру, - повідомляють у



Особу відпрацьовував інший підрозділ, патрульні ж надали допомогу в затриманні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В понеділок, 13 травня, на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку командирський екіпаж побачив, як люди бігли за невідомою особою.Патрульні наздогнали й затримали чоловіка, ним виявився 36-річний уродженець Черкащини, який з 2013 року відбував покарання за розбій та втік з виправного центру, - повідомляють у прес-службі патрульної поліції.Особу відпрацьовував інший підрозділ, патрульні ж надали допомогу в затриманні.

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