Луцькі копи допомогли затримати злочинця, який втік з місця відбування покарання
Сьогодні, 22:54
В понеділок, 13 травня, на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку командирський екіпаж побачив, як люди бігли за невідомою особою.
Патрульні наздогнали й затримали чоловіка, ним виявився 36-річний уродженець Черкащини, який з 2013 року відбував покарання за розбій та втік з виправного центру, - повідомляють у прес-службі патрульної поліції.
Особу відпрацьовував інший підрозділ, патрульні ж надали допомогу в затриманні.
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Патрульні наздогнали й затримали чоловіка, ним виявився 36-річний уродженець Черкащини, який з 2013 року відбував покарання за розбій та втік з виправного центру, - повідомляють у прес-службі патрульної поліції.
Особу відпрацьовував інший підрозділ, патрульні ж надали допомогу в затриманні.
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