Лучан запрошують на кінопоказ до музею





Цього разу це буде фільм «Ніч у музеї – 2». Захід розпочнеться о 19:30. Вікове обмеження: 6+.



Подія відбудеться до Міжнародного дня музеїв, який святкують 18 травня. Кожен охочий зможе не тільки подивитися фільм, а й побувати у музеї, подивитися на цікаві експонати та дізнатися щось нове. Цей день має на меті популяризувати музеї по всій Україні, адже, на жаль, люди все менше їх відвідують.



«Думаємо, навіть не варто казати, чому ми обрали цю картину для показу – усе очевидно з її назви. Це дуже хороша, сімейна стрічка, зі своєю цікавою мораллю. Хочемо наголосити на локації – цього разу вона справді грандіозна, адже це експозиція краєзнавчого музею.



Дуже атмосферне місце для показу, тому радимо всім поціновувачам кіно отримати досвід перегляду у музеї – таке буває чи не раз у житті», – говорять про показ члени команди «Lutsk night cinema».

Кіноперегляд – це культурний захід, тому туди забороняється приходити у нетверезому стані або розпивати алкоголь на події.



Окрім того, потрібно вести себе чемно, щоб не заважати іншим глядачам. Для відвідувачів передбачено печиво, чай/кава, аби перегляд був ще більш затишним. Організатори пропонують взяти каремати та покривала, якщо глядачі мають таке бажання, хоча стільці у музеї також будуть.



Наступний кінопоказ відбудеться вже за один-два тижні. Організатори планують відкривати сезон кінопоказів просто неба на стадіоні. Також заплановано фестивальний вечірній кіноперегляд. Дізнатися більше інформації можна на сторінках проекту «Lutsk night cinema» у





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 травня (четвер) у Волинському краєзнавчому музеї (за адресою вул. Шопена, 20) пройде безкоштовний кіноперегляд від креативної команди «Lutsk night cinema».Цього разу це буде фільм «Ніч у музеї – 2». Захід розпочнеться о 19:30. Вікове обмеження: 6+.Подія відбудеться до Міжнародного дня музеїв, який святкують 18 травня. Кожен охочий зможе не тільки подивитися фільм, а й побувати у музеї, подивитися на цікаві експонати та дізнатися щось нове. Цей день має на меті популяризувати музеї по всій Україні, адже, на жаль, люди все менше їх відвідують.«Думаємо, навіть не варто казати, чому ми обрали цю картину для показу – усе очевидно з її назви. Це дуже хороша, сімейна стрічка, зі своєю цікавою мораллю. Хочемо наголосити на локації – цього разу вона справді грандіозна, адже це експозиція краєзнавчого музею.Дуже атмосферне місце для показу, тому радимо всім поціновувачам кіно отримати досвід перегляду у музеї – таке буває чи не раз у житті», – говорять про показ члени команди «Lutsk night cinema».Кіноперегляд – це культурний захід, тому туди забороняється приходити у нетверезому стані або розпивати алкоголь на події.Окрім того, потрібно вести себе чемно, щоб не заважати іншим глядачам. Для відвідувачів передбачено печиво, чай/кава, аби перегляд був ще більш затишним. Організатори пропонують взяти каремати та покривала, якщо глядачі мають таке бажання, хоча стільці у музеї також будуть.Наступний кінопоказ відбудеться вже за один-два тижні. Організатори планують відкривати сезон кінопоказів просто неба на стадіоні. Також заплановано фестивальний вечірній кіноперегляд. Дізнатися більше інформації можна на сторінках проекту «Lutsk night cinema» у Facebook та Instagram

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