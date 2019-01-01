Футболіст Тарас Михалик не буде продовжувати контракт із московським «Локомотивом»

Тарас Михалик не буде продовжувати контракт з московським "Локомотивом" і може завершити ігрову кар'єру після закінчення сезону.



Про це він заявив ТАСС, - пише



Контракт 35-річного півзахисника з "Локомотивом" розрахований до кінця червня.



"Я не буду продовжувати контракт, матч останнього туру з" Уфою "стане для мене останнім у складі" Локомотива ". Чесно кажучи, схиляюся до того, щоб завершити кар'єру, – сказав Михалик. – Зараз не розглядаю ніяких варіантів, збираюся додому, в Луцьк, вже сиджу на валізах, збираю речі. Максимум, як варіант, пограю в місцевій "Волині", але 50 на 50, вирішую, грати чи ні".



Михалик виступає за "Локомотив" з 2013 року, в його складі він став чемпіоном Росії і дворазовим володарем Кубка Росії. В "Локомотив" Тарас перейшов з київського "Динамо", де виступав з 2005 року.



В кінці минулого року на поєдинок проти "Спартака" гравці "Локомотива" вийшли в чорних футболках з написом "Тарасе, ми з тобою". Футболісти підтримали українського захисника Тараса Михалика, який втратив батька. Володимир Михалик був

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український футболістне буде продовжувати контракт з московським "Локомотивом" і може завершити ігрову кар'єру після закінчення сезону.Про це він заявив ТАСС, - пише Сьогодні Контракт 35-річного півзахисника з "Локомотивом" розрахований до кінця червня."Я не буду продовжувати контракт, матч останнього туру з" Уфою "стане для мене останнім у складі" Локомотива ". Чесно кажучи, схиляюся до того, щоб завершити кар'єру, – сказав Михалик. – Зараз не розглядаю ніяких варіантів, збираюся додому, в Луцьк, вже сиджу на валізах, збираю речі. Максимум, як варіант, пограю в місцевій "Волині", але 50 на 50, вирішую, грати чи ні".Михалик виступає за "Локомотив" з 2013 року, в його складі він став чемпіоном Росії і дворазовим володарем Кубка Росії. В "Локомотив" Тарас перейшов з київського "Динамо", де виступав з 2005 року.В кінці минулого року на поєдинок проти "Спартака" гравці "Локомотива" вийшли в чорних футболках з написом "Тарасе, ми з тобою". Футболісти підтримали українського захисника Тараса Михалика, який втратив батька. Володимир Михалик був знайдений мертвим на березі річки Стохід у Любешові Волинської області.

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