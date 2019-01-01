Переселенців із Луганської та Донецької областей просять виїхати з готелю у Луцьку





Про це Світлана Бондаренко і Олександр Шведов.



Люди протягом 5 років винаймали там кімнати. В листопаді готель взяв в оренду новий орендар. Навесні почав там ремонт, людей попросили виїхати.



«9-го числа до нас прийшов охоронець і приніс повідомлення: розпишіться. В терміновому порядку покиньте готель Світязь. А куди я поїду? Он теща після інсульту, ветеран війни, з катетером, сечоприймачем. Вона не ходить, її потрібно під руки до туалету вести. Син інвалід І групи А. Теж в туалет потрібно водити, не обслуговує себе», - розповів переселенець Олександр Шведов.



Разом із сім’єю пенсіонер переїхав з Донецька на Волинь 2014-го, після початку російської агресії на Сході України. Каже, аби виселитись, їм потрібен час до кінця травня.



«Я бачу вихід — або мене відправляйте в Донецьку область, або в Запорізьку ближче до дому. Як я можу кудись поїхати з ними, мені потрібно вагон замовляти. От повний перелік цих будинків, телефонуєш, а толку ніякого».



З 20-ти родин переселенців, які жили в готелі з 2014-го, нині залишилися 3, каже переселенка з Луганська Світлана Бондаренко. Вона разом з матір’ю живе у сусідньому номері. Каже, коли в “Світязі” почався ремонт, їх попередили про виселення. Ті родини, які мали можливість, виселились.



«Вони знали, коли брали в оренду готель Світязь, що тут проживають 10 сімей переселенців. Вони повинні були звернутися в міськраду з питанням про розселення нас. В якесь соціальне житло. Нам запропонували самостійно вирішувати це питання. Ми пішли знову міськрада, облрада, облдержадміністрація Відповіді немає ніякої і ніяких дій нема», - каже переселенка.



Світлана Бондаренко каже, що їй та Олександру Шведову на виселення потрібен час до кінця травня. Шукають роботу і житло в інших регіонах.



«Це вже остаточне рішення, я навіть з роботи розрахувалась. Вже все, речі практично зібрані. Я зараз маю поїхати в Київ, щоб там вирішити проблему з житлом. Ми їдемо, бо тут немає ніякої правди, немає нічого. В нас немає вибору», - каже жінка.



Директорка готелю Світлана Черняк розповіла Суспільному, що на поверсі, де живуть переселенці, розпочався ремонт. Номери від’єднують від усіх комунікацій. Коментувати ситуацію на камеру відмовилась, знімати себе заборонила.



Директорка обласного департаменту соціального захисту Світлана Гобод на камеру цю ситуацію не прокоментувала. Розповіла, що сім’ї Шведових пропонували поселення в геріатричному пансіонаті. Світлані Бондаренко — житло за межами Луцька. Вони відмовились.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Переселенців із тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, які нині живуть в готелі Світязь у Луцьку, виганяють.Про це Суспільному розповіли переселенціЛюди протягом 5 років винаймали там кімнати. В листопаді готель взяв в оренду новий орендар. Навесні почав там ремонт, людей попросили виїхати.«9-го числа до нас прийшов охоронець і приніс повідомлення: розпишіться. В терміновому порядку покиньте готель Світязь. А куди я поїду? Он теща після інсульту, ветеран війни, з катетером, сечоприймачем. Вона не ходить, її потрібно під руки до туалету вести. Син інвалід І групи А. Теж в туалет потрібно водити, не обслуговує себе», - розповів переселенець Олександр Шведов.Разом із сім’єю пенсіонер переїхав з Донецька на Волинь 2014-го, після початку російської агресії на Сході України. Каже, аби виселитись, їм потрібен час до кінця травня.«Я бачу вихід — або мене відправляйте в Донецьку область, або в Запорізьку ближче до дому. Як я можу кудись поїхати з ними, мені потрібно вагон замовляти. От повний перелік цих будинків, телефонуєш, а толку ніякого».З 20-ти родин переселенців, які жили в готелі з 2014-го, нині залишилися 3, каже переселенка з Луганська Світлана Бондаренко. Вона разом з матір’ю живе у сусідньому номері. Каже, коли в “Світязі” почався ремонт, їх попередили про виселення. Ті родини, які мали можливість, виселились.«Вони знали, коли брали в оренду готель Світязь, що тут проживають 10 сімей переселенців. Вони повинні були звернутися в міськраду з питанням про розселення нас. В якесь соціальне житло. Нам запропонували самостійно вирішувати це питання. Ми пішли знову міськрада, облрада, облдержадміністрація Відповіді немає ніякої і ніяких дій нема», - каже переселенка.Світлана Бондаренко каже, що їй та Олександру Шведову на виселення потрібен час до кінця травня. Шукають роботу і житло в інших регіонах.«Це вже остаточне рішення, я навіть з роботи розрахувалась. Вже все, речі практично зібрані. Я зараз маю поїхати в Київ, щоб там вирішити проблему з житлом. Ми їдемо, бо тут немає ніякої правди, немає нічого. В нас немає вибору», - каже жінка.Директорка готелюрозповіла Суспільному, що на поверсі, де живуть переселенці, розпочався ремонт. Номери від’єднують від усіх комунікацій. Коментувати ситуацію на камеру відмовилась, знімати себе заборонила.Директорка обласного департаменту соціального захистуна камеру цю ситуацію не прокоментувала. Розповіла, що сім’ї Шведових пропонували поселення в геріатричному пансіонаті. Світлані Бондаренко — житло за межами Луцька. Вони відмовились.

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