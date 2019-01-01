У під'їзді луцької багатоповерхівки знайшли мертвого чоловіка. ФОТО





Про це



Зі слів свідків, чоловіку на вигляд близько 60-ти років. Згідно з попередньою інформацією, він вийшов з квартири. Ймовірно йому стало погано, і він впав. Про це свідчить характер положення тіла – рукою він тримався за перила. Чоловік впав та отримав травму голови. У нього розсічена частина обличчя, поблизу – сліди крові.



Тіло виявили жителі багатоповерхівки, які і викликали поліцію та швидку. На місці працює слідчо-оперативна група. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть.



Причини загибелі чоловіка з’ясовуються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У під’їзді луцької багатоповерхівки, що на вулиці Грабовського, 10, загинув чоловік.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зі слів свідків, чоловіку на вигляд близько 60-ти років. Згідно з попередньою інформацією, він вийшов з квартири. Ймовірно йому стало погано, і він впав. Про це свідчить характер положення тіла – рукою він тримався за перила. Чоловік впав та отримав травму голови. У нього розсічена частина обличчя, поблизу – сліди крові.Тіло виявили жителі багатоповерхівки, які і викликали поліцію та швидку. На місці працює слідчо-оперативна група. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть.Причини загибелі чоловіка з’ясовуються.

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