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У під'їзді луцької багатоповерхівки знайшли мертвого чоловіка. ФОТО

У під'їзді луцької багатоповерхівки знайшли мертвого чоловіка. ФОТО
У під’їзді луцької багатоповерхівки, що на вулиці Грабовського, 10, загинув чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Зі слів свідків, чоловіку на вигляд близько 60-ти років. Згідно з попередньою інформацією, він вийшов з квартири. Ймовірно йому стало погано, і він впав. Про це свідчить характер положення тіла – рукою він тримався за перила. Чоловік впав та отримав травму голови. У нього розсічена частина обличчя, поблизу – сліди крові.

Тіло виявили жителі багатоповерхівки, які і викликали поліцію та швидку. На місці працює слідчо-оперативна група. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть.

Причини загибелі чоловіка з’ясовуються.

У під'їзді луцької багатоповерхівки знайшли мертвого чоловіка. ФОТО

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Теги: під'їзд, чоловік, багатоповерхівка, смерть
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