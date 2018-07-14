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Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та евакуатор. ФОТО

Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та евакуатор. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса та евакуатора сталася у центрі Луцька вечірньої пори 13 травня.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці події, не розминулися транспортні засоби поблизу драмтеатру. Водій тролейбуса здійснював поворот в сторону вулиці Богдана Хмельницького у той час, як евакуатор слідував в напрямку вулиці Шевченка. Унаслідок зіткнення в тролейбуса пошкоджений бампер.

Постраждалих немає, на місці працює патрульна поліція.

Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та евакуатор. ФОТО

Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та евакуатор. ФОТО

Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та евакуатор. ФОТО

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Теги: аварія, тролейбус, евакуатор
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