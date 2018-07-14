Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та евакуатор. ФОТО





Як повідомили



Постраждалих немає, на місці працює патрульна поліція.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса та евакуатора сталася у центрі Луцька вечірньої пори 13 травня.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новин и очевидці події, не розминулися транспортні засоби поблизу драмтеатру. Водій тролейбуса здійснював поворот в сторону вулиці Богдана Хмельницького у той час, як евакуатор слідував в напрямку вулиці Шевченка. Унаслідок зіткнення в тролейбуса пошкоджений бампер.Постраждалих немає, на місці працює патрульна поліція.

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