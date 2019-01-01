У місті на Волині люди виявили отруйну рослину





Про це



Зі слів жителів, територія поряд з приміщенням по вулиці Перемоги, 2 росте борщівник Сосновського.



Борщівник Сосновського можна назвати одним з найбільш підступних рослин. Сік борщівника позбавляє шкіру людини захисту від ультрафіолету.



Після того, як людина вийде на сонце, шкіра, де попав сік борщівника, отримає дуже сильні опіки. Якщо ви доторкнулися до борщівника, то необхідно промити шкіру під проточною водою. Для цього використайте мило та м'яку губку, щоб змити отруйний сік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на вулиці Перемоги росте небезпечна рослина Борщівник Сосновського.Про це «ВолиньUA» повідомили жителі міста.Зі слів жителів, територія поряд з приміщенням по вулиці Перемоги, 2 росте борщівник Сосновського.Борщівник Сосновського можна назвати одним з найбільш підступних рослин. Сік борщівника позбавляє шкіру людини захисту від ультрафіолету.Після того, як людина вийде на сонце, шкіра, де попав сік борщівника, отримає дуже сильні опіки. Якщо ви доторкнулися до борщівника, то необхідно промити шкіру під проточною водою. Для цього використайте мило та м'яку губку, щоб змити отруйний сік.

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