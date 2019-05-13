На Одещині у басейні потонув 6-річний хлопчик





Про це пишуть



Дорослі були весь час практично поруч з дитиною, але момент її падіння у басейн залишився непоміченим.



Хлопчик загинув за лічені секунди.



За словами голови Кілійської ОТГ Павла Бойченка, родина благополучна. Поліція наразі встановлює всі обставини трагедії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Шевченкове Кілійського району Одеської області у басейні потонув 6-річний хлопчик.Про це пишуть Факти Дорослі були весь час практично поруч з дитиною, але момент її падіння у басейн залишився непоміченим.Хлопчик загинув за лічені секунди.За словами голови Кілійської ОТГ Павла Бойченка, родина благополучна. Поліція наразі встановлює всі обставини трагедії.

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