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На Одещині у басейні потонув 6-річний хлопчик

На Одещині у басейні потонув 6-річний хлопчик
У селі Шевченкове Кілійського району Одеської області у басейні потонув 6-річний хлопчик.

Про це пишуть Факти.

Дорослі були весь час практично поруч з дитиною, але момент її падіння у басейн залишився непоміченим.

Хлопчик загинув за лічені секунди.

За словами голови Кілійської ОТГ Павла Бойченка, родина благополучна. Поліція наразі встановлює всі обставини трагедії.

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Теги: басейн, втопився, хлопчик
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