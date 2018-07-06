Справа ПриватБанку: суд відхилив апеляцію НБУ
Сьогодні, 01:34
Апеляційний адмінсуд відхилив скаргу НБУ на рішення Окружного адмінсуду Києва щодо скасування розпорядження Нацбанку про проведення інспекційної перевірки у ПриватБанку.
Про це пишуть Факти.
Апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу Національного банку на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким було задоволено позов колишнього акціонера ПриватБанку кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.
Мова йде про скасування розпорядження НБУ про проведення інспекційної перевірки у ПриватБанку напередодні його виведення з ринку.
Національний банк наполягає, що мав підстави для проведення інспекційної перевірки і має намір подати касаційну скаргу на рішення судів.
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Про це пишуть Факти.
Апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу Національного банку на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким було задоволено позов колишнього акціонера ПриватБанку кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.
Мова йде про скасування розпорядження НБУ про проведення інспекційної перевірки у ПриватБанку напередодні його виведення з ринку.
Національний банк наполягає, що мав підстави для проведення інспекційної перевірки і має намір подати касаційну скаргу на рішення судів.
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