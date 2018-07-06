Справа ПриватБанку: суд відхилив апеляцію НБУ





Про це пишуть



Апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу Національного банку на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким було задоволено позов колишнього акціонера ПриватБанку кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.



Мова йде про скасування розпорядження НБУ про проведення інспекційної перевірки у ПриватБанку напередодні його виведення з ринку.



Національний банк наполягає, що мав підстави для проведення інспекційної перевірки і має намір подати касаційну скаргу на рішення судів.

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