вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Справа ПриватБанку: суд відхилив апеляцію НБУ

Справа ПриватБанку: суд відхилив апеляцію НБУ
Апеляційний адмінсуд відхилив скаргу НБУ на рішення Окружного адмінсуду Києва щодо скасування розпорядження Нацбанку про проведення інспекційної перевірки у ПриватБанку.

Про це пишуть Факти.

Апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу Національного банку на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким було задоволено позов колишнього акціонера ПриватБанку кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Мова йде про скасування розпорядження НБУ про проведення інспекційної перевірки у ПриватБанку напередодні його виведення з ринку.

Національний банк наполягає, що мав підстави для проведення інспекційної перевірки і має намір подати касаційну скаргу на рішення судів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Приват банк, апеляція, НБУ, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині люди виявили отруйну рослину
Сьогодні, 02:10
Справа ПриватБанку: суд відхилив апеляцію НБУ
Сьогодні, 01:34
Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та евакуатор. ФОТО
Сьогодні, 00:22
У під'їзді луцької багатоповерхівки знайшли мертвого чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 00:01
14 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
«ПриватБанк» можуть ліквідувати, – колишня глава НБУ «ПриватБанк» можуть ліквідувати, – колишня глава НБУ
30 квітень, 20:55
Аварія у Харкові: Зайцева подала апеляцію Аварія у Харкові: Зайцева подала апеляцію
27 березень, 01:22
Одна людина загинула, 6 опинились в лікарні: винуватцю жахливої аварії під Луцьком дали 3 роки тюрми Одна людина загинула, 6 опинились в лікарні: винуватцю жахливої аварії під Луцьком дали 3 роки тюрми
24 лютий, 10:19
Рішення про звільнення Вусенко – незаконне, – апеляційна інстанція Рішення про звільнення Вусенко – незаконне, – апеляційна інстанція
06 липень, 2018, 13:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині люди виявили отруйну рослину
Сьогодні, 02:10
 0
Справа ПриватБанку: суд відхилив апеляцію НБУ
Сьогодні, 01:34
 0
Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та евакуатор. ФОТО
Сьогодні, 00:22
 0
У під'їзді луцької багатоповерхівки знайшли мертвого чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 00:01
 0
14 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8