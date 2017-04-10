Шестирічній дівчинці, яка вразила всю Україну знанням Біблії, в Луцькраді подарували гігантського ведмедя
Сьогодні, 08:45
Юна мешканка села Лище Луцького району Рената Кравчук, яка потрапила у телешоу «Круче всех!» на каналі «Інтер» завдяки феноменальній ерудованості, отримала подарунок у Луцькій міській раді - величезного м'якого ведмедика.
Подарунок, який підготувала для дівчинки компанія "Тигрес", вручили їй 14 травня під час оперативної наради у луцькій мерії.
Іграшку Ренаті передав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт.
Зауважимо, у свої шість років Рената напам’ять знає всю біблійну історію.
Маленька Рената вивчила букви у півтора року, а у два з половиною вміла вільно читати. Біблія стала її улюбленою книгою. Сьогодні дівчинка напам'ять розповідає притчі, знає імена всіх біблійних персонажів, а також назви річок, міст, гір, пустель, де відбувалися описані події.
Рената впевнена, що Біблія вчить, як правильно жити та робити людей навколо себе щасливими.
Під час вручення подарунка дівчинка розповіла, що усе, що вона вміє, її навчила мама.
Як перевіряли ерудованість Ренати Кравчук, дивіться у відео:
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Подарунок, який підготувала для дівчинки компанія "Тигрес", вручили їй 14 травня під час оперативної наради у луцькій мерії.
Іграшку Ренаті передав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт.
Зауважимо, у свої шість років Рената напам’ять знає всю біблійну історію.
Маленька Рената вивчила букви у півтора року, а у два з половиною вміла вільно читати. Біблія стала її улюбленою книгою. Сьогодні дівчинка напам'ять розповідає притчі, знає імена всіх біблійних персонажів, а також назви річок, міст, гір, пустель, де відбувалися описані події.
Рената впевнена, що Біблія вчить, як правильно жити та робити людей навколо себе щасливими.
Під час вручення подарунка дівчинка розповіла, що усе, що вона вміє, її навчила мама.
Як перевіряли ерудованість Ренати Кравчук, дивіться у відео:
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