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У декількох луцьких будинках стався витік газу

У декількох луцьких будинках стався витік газу
У Луцьку зафіксували витік газу в декількох будинках.

Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що на лінію оперативного реагування міськради надійшло 5 звернень, що передали на виконання «Волиньгазу».

У результаті витоків перекривали подачу газу в будинках на Гнідавській, 38, Банделіані, 1, Володимирській. Також перекривали газ внаслідок встановлення приладів обліку на Сагайдачного, 29.

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Теги: газ, витік газу, Луцьк
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