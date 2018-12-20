У декількох луцьких будинках стався витік газу
Сьогодні, 08:54
У Луцьку зафіксували витік газу в декількох будинках.
Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що на лінію оперативного реагування міськради надійшло 5 звернень, що передали на виконання «Волиньгазу».
У результаті витоків перекривали подачу газу в будинках на Гнідавській, 38, Банделіані, 1, Володимирській. Також перекривали газ внаслідок встановлення приладів обліку на Сагайдачного, 29.
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Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що на лінію оперативного реагування міськради надійшло 5 звернень, що передали на виконання «Волиньгазу».
У результаті витоків перекривали подачу газу в будинках на Гнідавській, 38, Банделіані, 1, Володимирській. Також перекривали газ внаслідок встановлення приладів обліку на Сагайдачного, 29.
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