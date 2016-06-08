Лучани не можуть додзвонитися в обленерго

Мешканці Луцька в перші дні травня не можуть додзвонитися у ПАТ «Волиньобленерго».Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПурозповіла, що у період із 8 квітня до 12 травня лучани телефонували з наріканнями на контакт-центр «Волиньобленерго».«Лучани не могли дотелефонуватись та подати показники лічильника, а в разі аварійних ситуацій – повідомити про проблему. Показники лічильника можна подати в скриньку у ЦНАПі», - зауважила вона.