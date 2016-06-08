Лучани не можуть додзвонитися в обленерго
Сьогодні, 08:57
Мешканці Луцька в перші дні травня не можуть додзвонитися у ПАТ «Волиньобленерго».
Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що у період із 8 квітня до 12 травня лучани телефонували з наріканнями на контакт-центр «Волиньобленерго».
«Лучани не могли дотелефонуватись та подати показники лічильника, а в разі аварійних ситуацій – повідомити про проблему. Показники лічильника можна подати в скриньку у ЦНАПі», - зауважила вона.
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Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що у період із 8 квітня до 12 травня лучани телефонували з наріканнями на контакт-центр «Волиньобленерго».
«Лучани не могли дотелефонуватись та подати показники лічильника, а в разі аварійних ситуацій – повідомити про проблему. Показники лічильника можна подати в скриньку у ЦНАПі», - зауважила вона.
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