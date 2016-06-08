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Лучани не можуть додзвонитися в обленерго

Лучани не можуть додзвонитися в обленерго
Мешканці Луцька в перші дні травня не можуть додзвонитися у ПАТ «Волиньобленерго».

Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що у період із 8 квітня до 12 травня лучани телефонували з наріканнями на контакт-центр «Волиньобленерго».

«Лучани не могли дотелефонуватись та подати показники лічильника, а в разі аварійних ситуацій – повідомити про проблему. Показники лічильника можна подати в скриньку у ЦНАПі», - зауважила вона.

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Теги: обленерго, Луцьк, дзвінки
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