У Луцьку – знову сморід
Сьогодні, 09:06
Мешканці Луцька знову почали скаржитися на неприємні запахи у місті.
Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що у період з 8 квітня до 12 травня отримали 25 звернень, що стосувалися неприємних запахів у місті.
Про ці випадки повідомили управлінню екології.
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Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що у період з 8 квітня до 12 травня отримали 25 звернень, що стосувалися неприємних запахів у місті.
Про ці випадки повідомили управлінню екології.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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