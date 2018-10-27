У Луцьку – знову сморід





Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що у період з 8 квітня до 12 травня отримали 25 звернень, що стосувалися неприємних запахів у місті.



Про ці випадки повідомили управлінню екології.

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