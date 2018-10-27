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У Луцьку – знову сморід

У Луцьку – знову сморід
Мешканці Луцька знову почали скаржитися на неприємні запахи у місті.

Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що у період з 8 квітня до 12 травня отримали 25 звернень, що стосувалися неприємних запахів у місті.

Про ці випадки повідомили управлінню екології.

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Теги: сморід, запах, Луцьк
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