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У Луцькраді кажуть, що місто не готове до «навали» автівок

У Луцькраді кажуть, що місто не готове до «навали» автівок
Виконувач обов'язків мера Луцька Григорій Пустовіт каже, що у Луцьку склалася жахлива ситуація з паркуванням, адже транспортних засобів за останні роки значно побільшало.

Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.

«Місто не готове до такої кількості автомобілів. Кількість автомобілів збільшилася в рази і в дворах проїхати фактично неможливо. Я не знаю, як особливо у вечірній час, може дістатися до хворого «швидка», - зауважив Пустовіт.

Він додав, що проблему ретельно вивчатимуть, аби покращити ситуацію з організацією паркування в місті.

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Теги: Луцьк, автомобілі, паркування, Григорій Пустовіт
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