У Луцькраді кажуть, що місто не готове до «навали» автівок

Виконувач обов'язків мера Луцькакаже, що у Луцьку склалася жахлива ситуація з паркуванням, адже транспортних засобів за останні роки значно побільшало.Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.«Місто не готове до такої кількості автомобілів. Кількість автомобілів збільшилася в рази і в дворах проїхати фактично неможливо. Я не знаю, як особливо у вечірній час, може дістатися до хворого «швидка», - зауважив Пустовіт.Він додав, що проблему ретельно вивчатимуть, аби покращити ситуацію з організацією паркування в місті.