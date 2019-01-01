У Луцькраді кажуть, що місто не готове до «навали» автівок
Сьогодні, 10:29
Виконувач обов'язків мера Луцька Григорій Пустовіт каже, що у Луцьку склалася жахлива ситуація з паркуванням, адже транспортних засобів за останні роки значно побільшало.
Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.
«Місто не готове до такої кількості автомобілів. Кількість автомобілів збільшилася в рази і в дворах проїхати фактично неможливо. Я не знаю, як особливо у вечірній час, може дістатися до хворого «швидка», - зауважив Пустовіт.
Він додав, що проблему ретельно вивчатимуть, аби покращити ситуацію з організацією паркування в місті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.
«Місто не готове до такої кількості автомобілів. Кількість автомобілів збільшилася в рази і в дворах проїхати фактично неможливо. Я не знаю, як особливо у вечірній час, може дістатися до хворого «швидка», - зауважив Пустовіт.
Він додав, що проблему ретельно вивчатимуть, аби покращити ситуацію з організацією паркування в місті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Можна почати з того що старий ринок обрати з центру на Львівську
Останні новини
Студенти медколеджу з Волині розповіли, як врятували життя чоловікові в електричці. ВІДЕО
Сьогодні, 10:52
На Волині викрили серійного злодія
Сьогодні, 10:36
У Луцькраді кажуть, що місто не готове до «навали» автівок
Сьогодні, 10:29
Столичний підприємець хотів надурити волинських митників
Сьогодні, 10:06
14 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:58