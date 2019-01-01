Із Луцького замку будуть сурмити
Сьогодні, 09:21
У Луцьку розпочинає роботу символ міста – кликун.
Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник управління промоції та туризму Катерина Теліпська розповіла, що в місті можна буде почути, як із вежі замку Любарта сурмить кликун.
У будні дні кликуна можна буде почути о 12:00, у святкові та вихідні – о 12:00 та 18:00.
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Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник управління промоції та туризму Катерина Теліпська розповіла, що в місті можна буде почути, як із вежі замку Любарта сурмить кликун.
У будні дні кликуна можна буде почути о 12:00, у святкові та вихідні – о 12:00 та 18:00.
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