Із Луцького замку будуть сурмити





Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Начальник управління промоції та туризму Катерина Теліпська розповіла, що в місті можна буде почути, як із вежі замку Любарта сурмить кликун.



У будні дні кликуна можна буде почути о 12:00, у святкові та вихідні – о 12:00 та 18:00.

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