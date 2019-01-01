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Із Луцького замку будуть сурмити

Із Луцького замку будуть сурмити
У Луцьку розпочинає роботу символ міста – кликун.

Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Начальник управління промоції та туризму Катерина Теліпська розповіла, що в місті можна буде почути, як із вежі замку Любарта сурмить кликун.

У будні дні кликуна можна буде почути о 12:00, у святкові та вихідні – о 12:00 та 18:00.

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Теги: кликун, замок Любарта, Луцьк
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