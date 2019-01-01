Лучани просять відновити тролейбус до Гаразджі
Сьогодні, 14:08
У Луцьку нарікають на погане транспортне сполучення з селом Гаразджа.
Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що за місяць отримали 81 звернення, що стосувалися роботи маршрутних таксі.
Нарікали лучани на відсутність вечірніх та ранкових рейсів, порушення правил дорожнього руху, недотримання графіків, брудний стан автобусів тощо.
Також отримали 24 звернення стосовно роботи тролейбусів. Численні прохання надходять з проханням відновити тролейбус №7 до Гаразджі.
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Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що за місяць отримали 81 звернення, що стосувалися роботи маршрутних таксі.
Нарікали лучани на відсутність вечірніх та ранкових рейсів, порушення правил дорожнього руху, недотримання графіків, брудний стан автобусів тощо.
Також отримали 24 звернення стосовно роботи тролейбусів. Численні прохання надходять з проханням відновити тролейбус №7 до Гаразджі.
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