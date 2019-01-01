Лучани просять відновити тролейбус до Гаразджі





Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що за місяць отримали 81 звернення, що стосувалися роботи маршрутних таксі.



Нарікали лучани на відсутність вечірніх та ранкових рейсів, порушення правил дорожнього руху, недотримання графіків, брудний стан автобусів тощо.



Також отримали 24 звернення стосовно роботи тролейбусів. Численні прохання надходять з проханням відновити тролейбус №7 до Гаразджі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку нарікають на погане транспортне сполучення з селом Гаразджа.Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПуповідомила, що за місяць отримали 81 звернення, що стосувалися роботи маршрутних таксі.Нарікали лучани на відсутність вечірніх та ранкових рейсів, порушення правил дорожнього руху, недотримання графіків, брудний стан автобусів тощо.Також отримали 24 звернення стосовно роботи тролейбусів. Численні прохання надходять з проханням відновити тролейбус №7 до Гаразджі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію