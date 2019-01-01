На Волині – 43 офіційних мільйонери

У період деклараційної кампанії волиняни подали 5368 річних податкових декларацій про доходи, отримані у 2018 році. Загальна сума задекларованого доходу сягає 746 мільйонів гривень.Про це повідомляє сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.Серед волинських декларантів – 43 мільйонери. Минулого року про мільйонні доходи відзвітувалося 44 людини з Волині.Безумовним лідером за сумою визначених до сплати податків є волинянин-мільйонер, котрий сплатить 2,1 мільйона гривень ПДФО та 0,4 мільйона гривень військового збору.Загалом декларанти - мільйонери наповнять бюджети 5 мільйонами гривень ПДФО та 0,8 мільйона гривень військового збору.«Відповідальність волинян в питанні декларування доходів заслуговує на найвищу оцінку. Не викликає сумнівів твердження, що саме завдяки своєчасно сплаченим податкам розвиваються країна і громади. Тож, добробут і розвиток починаються з кожного, хто чесно декларує доходи і сплачує податки. Такий крок – вияв справжнього патріотизму та найкращий внесок у незалежність та безпеку держави», - вважає начальник ГУ ДФС у Волинській областіНагадаємо, що від волинських декларантів бюджети цього року отримають на 15 відсотків коштів більше. Очікують, що загалом за підсумками деклараційної кампанії до бюджетів сплатять майже 20 мільйонів гривень.Більшість волинян-декларантів вже сплатили податкові зобов’язання. Зокрема, до бюджетів вже спрямовали 10,6 мільйона гривень ПДФО і 1,9 мільйона гривень військового збору.