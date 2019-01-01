На Волині – 43 офіційних мільйонери
Сьогодні, 09:32
У період деклараційної кампанії волиняни подали 5368 річних податкових декларацій про доходи, отримані у 2018 році. Загальна сума задекларованого доходу сягає 746 мільйонів гривень.
Про це повідомляє сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.
Серед волинських декларантів – 43 мільйонери. Минулого року про мільйонні доходи відзвітувалося 44 людини з Волині.
Безумовним лідером за сумою визначених до сплати податків є волинянин-мільйонер, котрий сплатить 2,1 мільйона гривень ПДФО та 0,4 мільйона гривень військового збору.
Загалом декларанти - мільйонери наповнять бюджети 5 мільйонами гривень ПДФО та 0,8 мільйона гривень військового збору.
«Відповідальність волинян в питанні декларування доходів заслуговує на найвищу оцінку. Не викликає сумнівів твердження, що саме завдяки своєчасно сплаченим податкам розвиваються країна і громади. Тож, добробут і розвиток починаються з кожного, хто чесно декларує доходи і сплачує податки. Такий крок – вияв справжнього патріотизму та найкращий внесок у незалежність та безпеку держави», - вважає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Нагадаємо, що від волинських декларантів бюджети цього року отримають на 15 відсотків коштів більше. Очікують, що загалом за підсумками деклараційної кампанії до бюджетів сплатять майже 20 мільйонів гривень.
Більшість волинян-декларантів вже сплатили податкові зобов’язання. Зокрема, до бюджетів вже спрямовали 10,6 мільйона гривень ПДФО і 1,9 мільйона гривень військового збору.
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Про це повідомляє сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.
Серед волинських декларантів – 43 мільйонери. Минулого року про мільйонні доходи відзвітувалося 44 людини з Волині.
Безумовним лідером за сумою визначених до сплати податків є волинянин-мільйонер, котрий сплатить 2,1 мільйона гривень ПДФО та 0,4 мільйона гривень військового збору.
Загалом декларанти - мільйонери наповнять бюджети 5 мільйонами гривень ПДФО та 0,8 мільйона гривень військового збору.
«Відповідальність волинян в питанні декларування доходів заслуговує на найвищу оцінку. Не викликає сумнівів твердження, що саме завдяки своєчасно сплаченим податкам розвиваються країна і громади. Тож, добробут і розвиток починаються з кожного, хто чесно декларує доходи і сплачує податки. Такий крок – вияв справжнього патріотизму та найкращий внесок у незалежність та безпеку держави», - вважає начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.
Нагадаємо, що від волинських декларантів бюджети цього року отримають на 15 відсотків коштів більше. Очікують, що загалом за підсумками деклараційної кампанії до бюджетів сплатять майже 20 мільйонів гривень.
Більшість волинян-декларантів вже сплатили податкові зобов’язання. Зокрема, до бюджетів вже спрямовали 10,6 мільйона гривень ПДФО і 1,9 мільйона гривень військового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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