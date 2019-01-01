У WEST AUTO HUB презентували новий відеоблог*
Сьогодні, 11:02
Волинська автомобільна компанія WEST AUTO HUB опублікувала новий відеоблог на своєму каналі у YouTube. Цього разу у відео - не просто загальна розповідь про діяльність компанії, а професійний огляд комерційного автомобіля Volvo FH.
“Серію вантажних автомобілів Volvo FH почали випускати ще у 1993 році. З того часу виготовили понад 400 тисяч таких вантажівок. І одна з них знаходиться на торговельному майданчику WEST AUTO HUB”, - йдеться у ролику.
Варто зазначити, що такий тягач (або будь-який інший) можна оглянути на майданчику та одразу на місці придбати його. Більше того, можна замовити покупку та доставку тягача з-за кордону за індивідуально.
Нагадаємо, що у попередньому відеоблозі йшлося про напрями діяльності WEST AUTO HUB та роботу компанії зсередини. Усі послуги для автовласників – в одному місці: зняли відео про роботу компанії WEST AUTO HUB*
Телефон для довідок: 0 800 21 20 30
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“Серію вантажних автомобілів Volvo FH почали випускати ще у 1993 році. З того часу виготовили понад 400 тисяч таких вантажівок. І одна з них знаходиться на торговельному майданчику WEST AUTO HUB”, - йдеться у ролику.
Варто зазначити, що такий тягач (або будь-який інший) можна оглянути на майданчику та одразу на місці придбати його. Більше того, можна замовити покупку та доставку тягача з-за кордону за індивідуально.
Нагадаємо, що у попередньому відеоблозі йшлося про напрями діяльності WEST AUTO HUB та роботу компанії зсередини. Усі послуги для автовласників – в одному місці: зняли відео про роботу компанії WEST AUTO HUB*
Телефон для довідок: 0 800 21 20 30
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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