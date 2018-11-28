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На Волині викрили серійного злодія

На Волині викрили серійного злодія
У Старовижівському районі викрили 39-річного жителя цього ж району у вчиненні низки крадіжок. Викрадені речі вилучили.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Поліцейські встановили причетність зловмисника, зокрема, до вчинення крадіжок грошей із будинку та двох мобільних телефонів у райцентрі Стара Вижівка та селі Брідки цього ж району.

Волинянина правоохоронці обґрунтовано підозрюють у вчиненні й інших крадіжок на території району. Відомо, що чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Луцьку поліцейські затримали злодія зі стажем.

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Теги: злодій, Волинь
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