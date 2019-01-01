Студенти медколеджу з Волині розповіли, як врятували життя чоловікові в електричці. ВІДЕО

врятували чоловіка, у якого стався серцевий напад у вагоні потяга.



Вони розповіли журналістам



Четверо студентів медколеджу саме їхали на практику електричкою, коли у чоловіка, який їхав разом з ними стався серцевий напад.



Студент Віктор Гомон розповів, що у чоловіка почалися судомні напади, він став закидати голову назад. Пульс не прослуховувався, дихання не було, тож хлопці поклали дідуся на підлогу і взялися реанімовувати.



ще один зі студентів Віталій Ходаковський розповів, що непрямий масаж серця хлопці робили по черзі, бо це фізично було складно робити.



«Один тримав голову, інший перевіряв дихання, ще хтось – пульс», - додає його товариш.



Поки троє надавали допомогу, четвертий викликав «швидку» та побіг до машиніста, аби той зупинив потяг.



Медики забігли до вагону через шість хвилин і продовжили рятувати чоловіка. Через 26 хвилин реанімації чоловік таки почав дихати.



Завідувач відділення екстреної медичної допомоги Анатолій Калинюк каже: якби хлопці не почали базових реанімаційних заходів, шанси вижити у чоловіка були б мінімальні.



Хлопці відвідали врятованого чоловіка у лікарні, де їм зі сльозами на очах дякували його дружина і донька.



Цього року усі четверо хлопців закінчують навчання в коледжі. Один стане фельдшером, а інші продовжать вчитися.







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