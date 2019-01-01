Серед ночі на Волині п’яний водій збив підлітка
Сьогодні, 11:05
Учора, 13 травня, в селі Боровне Камінь-Каширського району автомобіль Deo Lanos збив 15-річного хлопця. Потерпілого госпіталізували.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько другої години ночі. Автомобіль Deo Lanos під керуванням 25-річного жителя району наїхав на 15-річного місцевого жителя. Пішохід рухався в попутному напрямку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в реанімацію райлікарні.
Попередньо поліцейські встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Правоохоронці вилучили автомобіль та помістили його на арештмайданчик місцевого відділу поліції.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько другої години ночі. Автомобіль Deo Lanos під керуванням 25-річного жителя району наїхав на 15-річного місцевого жителя. Пішохід рухався в попутному напрямку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в реанімацію райлікарні.
Попередньо поліцейські встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Правоохоронці вилучили автомобіль та помістили його на арештмайданчик місцевого відділу поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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