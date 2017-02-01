Зник два місяці тому: розшукують чоловіка з Локач





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Відомо, що чоловік 11 березня 2019 року пішов з дому та не повернувся.



Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, коротко підстрижений, волосся чорне, на правій руці татуювання у вигляді скорпіона.







Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 066-540-36-92 або на лінію «102».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники карного розшуку Головного управління Національної поліції у Волинській області розшукують жителя райцентру Локачі Бойка Андрія Миколайовича 11 листопада 1987 року народження.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Відомо, що чоловік 11 березня 2019 року пішов з дому та не повернувся.Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, коротко підстрижений, волосся чорне, на правій руці татуювання у вигляді скорпіона.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 066-540-36-92 або на лінію «102».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію