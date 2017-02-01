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Зник два місяці тому: розшукують чоловіка з Локач

Зник два місяці тому: розшукують чоловіка з Локач
Співробітники карного розшуку Головного управління Національної поліції у Волинській області розшукують жителя райцентру Локачі Бойка Андрія Миколайовича 11 листопада 1987 року народження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Відомо, що чоловік 11 березня 2019 року пішов з дому та не повернувся.

Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, коротко підстрижений, волосся чорне, на правій руці татуювання у вигляді скорпіона.

Зник два місяці тому: розшукують чоловіка з Локач


Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 066-540-36-92 або на лінію «102».

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Теги: розшук, Локачі
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