Залізничники просять не скасовувати поїзд «Ковель – Москва»





Про це повідомляє видання «



Трудовий колектив виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо Ковель», жителі Ковеля, Луцька, Рівного, Шепетівки, Коростеня та інших прилеглих міст до шляху прямування поїзду дуже стурбовані рішенням керівництва АТ «Укрзалізниця» щодо відміни продажу квитків на потяг сполученням «Ковель – Москва» №77/78 з 19 травня 2019 року та його повної відміни, згідно телеграфної вка­зівки ЦЛ № 932 від 25 квітня 2019 р.



Про це йдеться у колективному зверненні до керівництва «Укрзалізниці», яке прийняли 13 травня на загальних зборах у пасажирському вагонному депо.



Потенційні пасажири потяга вважають, що відміна сполучення суттєво ускладнить їх пересування в інші регіони України та закордон.



«Звертаємо Вашу увагу на стабільний обсяг перевезень пасажирів (так, на­селеність даного поїзда складає близько 90%, за перший квартал поточного ро­ку даним потягом було перевезено 68320 пасажирів) та прибуток, що особливо показово в умовах жахливого стан автодоріг, значної вартості та небезпеки автоперевезень» – говориться у зверненні.



Також дуже часто постає питання щодо незрозумілого продажу вже протягом останніх років квитків на цей потяг від початкової та наступ­них станцій до станції Київ, що призводить до ситуації, в якій пасажир вимушений купувати квиток до наступної станції (ст. Ніжин). А в свою чергу це унеможли­влює придбання квитка на потяг №77/78 від ст. Київ, що суттєво погіршує умо­ви пересування студентів, мандрівників та жителів столиці.



«Тому виникає питання, що при такій прибутковості для чого відміняти поїзд? Кому це вигідно??? Також необхідно врахувати і без того вкрай напружену соціально-політичну, економічну ситуацію серед громадян, що може призвести до обу­рення громадськості та втрати іміджу залізничного транспорту, як найбільш безпечного та надійного перевізника», – пишуть вагонники.



Залізничники просять своє найвище керівництво продовжити подаль­ше курсування пасажирського поїзда №77/78 «Ковель – Москва» з метою запобігання соціальної напруги серед трудового колективу та пасажирів потя­га.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колектив пасажирського вагонного депо станції Ковель звертається до керівництва «Укрзалізниці» з проханням відмінити скасування сполучення на Москву.Про це повідомляє видання « Район.Ковель ».Трудовий колектив виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо Ковель», жителі Ковеля, Луцька, Рівного, Шепетівки, Коростеня та інших прилеглих міст до шляху прямування поїзду дуже стурбовані рішенням керівництва АТ «Укрзалізниця» щодо відміни продажу квитків на потяг сполученням «Ковель – Москва» №77/78 з 19 травня 2019 року та його повної відміни, згідно телеграфної вка­зівки ЦЛ № 932 від 25 квітня 2019 р.Про це йдеться у колективному зверненні до керівництва «Укрзалізниці», яке прийняли 13 травня на загальних зборах у пасажирському вагонному депо.Потенційні пасажири потяга вважають, що відміна сполучення суттєво ускладнить їх пересування в інші регіони України та закордон.«Звертаємо Вашу увагу на стабільний обсяг перевезень пасажирів (так, на­селеність даного поїзда складає близько 90%, за перший квартал поточного ро­ку даним потягом було перевезено 68320 пасажирів) та прибуток, що особливо показово в умовах жахливого стан автодоріг, значної вартості та небезпеки автоперевезень» – говориться у зверненні.Також дуже часто постає питання щодо незрозумілого продажу вже протягом останніх років квитків на цей потяг від початкової та наступ­них станцій до станції Київ, що призводить до ситуації, в якій пасажир вимушений купувати квиток до наступної станції (ст. Ніжин). А в свою чергу це унеможли­влює придбання квитка на потяг №77/78 від ст. Київ, що суттєво погіршує умо­ви пересування студентів, мандрівників та жителів столиці.«Тому виникає питання, що при такій прибутковості для чого відміняти поїзд? Кому це вигідно??? Також необхідно врахувати і без того вкрай напружену соціально-політичну, економічну ситуацію серед громадян, що може призвести до обу­рення громадськості та втрати іміджу залізничного транспорту, як найбільш безпечного та надійного перевізника», – пишуть вагонники.Залізничники просять своє найвище керівництво продовжити подаль­ше курсування пасажирського поїзда №77/78 «Ковель – Москва» з метою запобігання соціальної напруги серед трудового колективу та пасажирів потя­га.

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