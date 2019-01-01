вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Виніс навіть пальне: на Волині чоловік обікрав гараж

Виніс навіть пальне: на Волині чоловік обікрав гараж
У Володимирі-Волинському зловмисник викрав речі із приміщення гаража 47-річного жителя цього ж міста. Особу крадія оперативно встановили та затримали співробітники поліції.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Про крадіжку поліцію повідомив потерпілий. Уніч на понеділок, 13 травня, правопорушник пошкодив замок дверей гаража, проник до приміщення та викрав велосипед, запчастини до мотоцикла, 30 літрів дизельного пального та 15 літрів бензину. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 9 тисяч гривень.

Співробітники групи реагування патрульної поліції у співпраці із дільничними офіцерами поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний раніше судимий 30-річний житель Володимира-Волинського. Викрадене майно вилучили.

«За фактом вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Після оголошення волинянину підозри у вчиненні інкримінованого злочину вирішуватиметься питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив начальник Володимир-Волинського відділу поліції Михайло Бобик.

Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гараж, крадіжка, пальне, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На одній із вулиць у центрі Луцька обмежать рух
Сьогодні, 12:01
На Волині шукають чоловіка, який пішов до товариша і не повернувся
Сьогодні, 11:53
Виніс навіть пальне: на Волині чоловік обікрав гараж
Сьогодні, 11:42
Залізничники просять не скасовувати поїзд «Ковель – Москва»
Сьогодні, 11:34
Зник два місяці тому: розшукують чоловіка з Локач
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
На Волині контрактник вкрав пістолет з віськової частини На Волині контрактник вкрав пістолет з віськової частини
30 квітень, 18:18
На Волині невідомі обчистили автомобіль На Волині невідомі обчистили автомобіль
07 лютий, 14:07
У місті на Волині «обчистили» квартиру У місті на Волині «обчистили» квартиру
01 лютий, 13:13
У волинянки вкрали телефон, який вона залишила на столі У волинянки вкрали телефон, який вона залишила на столі
11 січень, 18:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смертей на виробництві на Волині у 8 разів більше, ніж на Рівненщині
Сьогодні, 13:03
 0
Волинський лісгосп – лідер в Україні за дотриманням вимог охорони праці
Сьогодні, 12:35
 0
На Волині горіла вантажівка з курятиною
Сьогодні, 12:23
 0
Кава корисна: Супрун розвіяла міфи про улюблений напій
Сьогодні, 12:17
 0
У луцькому гральному закладі раптово помер чоловік
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8