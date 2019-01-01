Виніс навіть пальне: на Волині чоловік обікрав гараж

У Володимирі-Волинському зловмисник викрав речі із приміщення гаража 47-річного жителя цього ж міста. Особу крадія оперативно встановили та затримали співробітники поліції.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Про крадіжку поліцію повідомив потерпілий. Уніч на понеділок, 13 травня, правопорушник пошкодив замок дверей гаража, проник до приміщення та викрав велосипед, запчастини до мотоцикла, 30 літрів дизельного пального та 15 літрів бензину. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 9 тисяч гривень.Співробітники групи реагування патрульної поліції у співпраці із дільничними офіцерами поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний раніше судимий 30-річний житель Володимира-Волинського. Викрадене майно вилучили.«За фактом вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Після оголошення волинянину підозри у вчиненні інкримінованого злочину вирішуватиметься питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив начальник Володимир-Волинського відділу поліціїСанкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.