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На Волині шукають чоловіка, який пішов до товариша і не повернувся

На Волині шукають чоловіка, який пішов до товариша і не повернувся
Співробітники карного розшуку Головного управління Національної поліції у Волинській області розшукують жителя Володимира-Волинського Краснолуцького Дмитра Олександровича 26 жовтня 1987 року народження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Чоловік 23 березня 2019 пішов до товариша та не повернувся.

Його прикмети: зріст 170 см., худорлявої тілобудови, волосся темно-русе, коротко підстрижений, на лівій руці татуювання, куртка з чорним капюшоном, чорна шапка, темні джинси та білі кросівки.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07, 066-540-36-92 або на лінію «102»

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Теги: розшук, Волинь
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