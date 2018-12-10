На одній із вулиць у центрі Луцька обмежать рух
Сьогодні, 12:01
У Луцьку тимчасово обмежать рух на вулиці Парковій.
Про це йдеться на сайті у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Частково обмежить рух транспорту вулицею Парковою (почергово по одній смузі руху) з 09:00 16 травня і до завершення капітального ремонту.
Виконавець робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» – повинен встановити необхідні дорожні знаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Частково обмежить рух транспорту вулицею Парковою (почергово по одній смузі руху) з 09:00 16 травня і до завершення капітального ремонту.
Виконавець робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» – повинен встановити необхідні дорожні знаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Кава корисна: Супрун розвіяла міфи про улюблений напій
Сьогодні, 12:17
У луцькому гральному закладі раптово помер чоловік
Сьогодні, 12:10
На одній із вулиць у центрі Луцька обмежать рух
Сьогодні, 12:01
Виніс навіть пальне: на Волині чоловік обікрав гараж
Сьогодні, 11:42