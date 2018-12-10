На одній із вулиць у центрі Луцька обмежать рух





Про це йдеться на сайті у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.



Частково обмежить рух транспорту вулицею Парковою (почергово по одній смузі руху) з 09:00 16 травня і до завершення капітального ремонту.



Виконавець робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс» – повинен встановити необхідні дорожні знаки.

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