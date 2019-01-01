У луцькому гральному закладі раптово помер чоловік





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Як розповіли у поліції, у ніч на 13 травня, в гральному закладі раптово стало зле чоловіку 1977 року народження, мешканцю Горохівського району. Реанімаційні заходи не допомогли – чоловік помер.



Попередньо, на тілі ознак насильницької смерті не виявили. Остаточну причину смерті визначить судово-медична експертиза.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з гральних закладів Луцька раптово помер чоловік із Горохівського району.Про це Волинським новинам повідомили у прес-службі поліції Волині.Як розповіли у поліції, у ніч на 13 травня, в гральному закладі раптово стало зле чоловіку 1977 року народження, мешканцю Горохівського району. Реанімаційні заходи не допомогли – чоловік помер.Попередньо, на тілі ознак насильницької смерті не виявили. Остаточну причину смерті визначить судово-медична експертиза.

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