У луцькому гральному закладі раптово помер чоловік
Сьогодні, 12:10
В одному з гральних закладів Луцька раптово помер чоловік із Горохівського району.
Про це Волинським новинам повідомили у прес-службі поліції Волині.
Як розповіли у поліції, у ніч на 13 травня, в гральному закладі раптово стало зле чоловіку 1977 року народження, мешканцю Горохівського району. Реанімаційні заходи не допомогли – чоловік помер.
Попередньо, на тілі ознак насильницької смерті не виявили. Остаточну причину смерті визначить судово-медична експертиза.
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Про це Волинським новинам повідомили у прес-службі поліції Волині.
Як розповіли у поліції, у ніч на 13 травня, в гральному закладі раптово стало зле чоловіку 1977 року народження, мешканцю Горохівського району. Реанімаційні заходи не допомогли – чоловік помер.
Попередньо, на тілі ознак насильницької смерті не виявили. Остаточну причину смерті визначить судово-медична експертиза.
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