вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський лісгосп – лідер в Україні за дотриманням вимог охорони праці

Волинський лісгосп – лідер в Україні за дотриманням вимог охорони праці
Учора, 13 травня, під час І Міжнародної конференції «Безпека та гігієна праці в лісовому господарстві: проблеми та перспективи впровадження управління ризиками на підприємстві» нагородили кращі підприємства лісової галузі з організації та дотримання вимог охорони праці. Визначили лідера за результатами профільних перевірок.

Про це повідомляє прес-служба Держлісагентства.

1 місце посіло державне підприємство «Маневицьке лісове господарство» (Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства);

2 місце – державне підприємство «Бродівське лісове господарство» (Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства);

3 місце – державне підприємство «Баранівське лісомисливське господарство» (Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства).

Ще одну нагороду від журналу «Охорона праці» отримало державне підприємство «Городнянське лісове господарство» (Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, охорона праці, Маневицьке лісове господарство, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський лісгосп – лідер в Україні за дотриманням вимог охорони праці
Сьогодні, 12:35
На Волині горіла вантажівка з курятиною
Сьогодні, 12:23
Кава корисна: Супрун розвіяла міфи про улюблений напій
Сьогодні, 12:17
У луцькому гральному закладі раптово помер чоловік
Сьогодні, 12:10
На одній із вулиць у центрі Луцька обмежать рух
Сьогодні, 12:01
Схожі новини
Експрес-подорож областю: на Волині – лісівники з усієї країни. ФОТО Експрес-подорож областю: на Волині – лісівники з усієї країни. ФОТО
03 травень, 2018, 22:19
Пернатий «випускний»: на Волині у дику природу випустили фазанів. ФОТОРЕПОРТАЖ Пернатий «випускний»: на Волині у дику природу випустили фазанів. ФОТОРЕПОРТАЖ
26 квітень, 19:15
Як працювали разом волинські лісівники і рятувальники на протипожежних навчаннях. ФОТО, ВІДЕО Як працювали разом волинські лісівники і рятувальники на протипожежних навчаннях. ФОТО, ВІДЕО
20 квітень, 12:15
Відпочинок, патріотизм та корпоративна солідарність – чим живе лісова профспілка Волині Відпочинок, патріотизм та корпоративна солідарність – чим живе лісова профспілка Волині
16 квітень, 03:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський лісгосп – лідер в Україні за дотриманням вимог охорони праці
Сьогодні, 12:35
 0
На Волині горіла вантажівка з курятиною
Сьогодні, 12:23
 0
Кава корисна: Супрун розвіяла міфи про улюблений напій
Сьогодні, 12:17
 0
У луцькому гральному закладі раптово помер чоловік
Сьогодні, 12:10
 0
На одній із вулиць у центрі Луцька обмежать рух
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8