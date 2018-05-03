Волинський лісгосп – лідер в Україні за дотриманням вимог охорони праці





Про це повідомляє прес-служба Держлісагентства.



1 місце посіло державне підприємство «Маневицьке лісове господарство» (Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства);



2 місце – державне підприємство «Бродівське лісове господарство» (Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства);



3 місце – державне підприємство «Баранівське лісомисливське господарство» (Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства).



Ще одну нагороду від журналу «Охорона праці» отримало державне підприємство «Городнянське лісове господарство» (Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 13 травня, під час І Міжнародної конференції «Безпека та гігієна праці в лісовому господарстві: проблеми та перспективи впровадження управління ризиками на підприємстві» нагородили кращі підприємства лісової галузі з організації та дотримання вимог охорони праці. Визначили лідера за результатами профільних перевірок.Про це повідомляє прес-служба Держлісагентства.1 місце посіло державне підприємство «Маневицьке лісове господарство» (Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства);2 місце – державне підприємство «Бродівське лісове господарство» (Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства);3 місце – державне підприємство «Баранівське лісомисливське господарство» (Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства).Ще одну нагороду від журналу «Охорона праці» отримало державне підприємство «Городнянське лісове господарство» (Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства).

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