вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Смертей на виробництві на Волині у 8 разів більше, ніж на Рівненщині

Смертей на виробництві на Волині у 8 разів більше, ніж на Рівненщині
За чотири місяці 2019 року на підприємства Волині сталося 66 нещасних випадків, з них 8 - зі смертельним наслідком.

Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року смертей на виробництві на Волині суттєво побільшало. Так, за 4 місяці 2018 року було 4 летальних нещасних випадки на виробництві. Усього ж трагедій на виробництві було 54.

Зауважимо, що, для прикладу, у сусідній Рівненщині смертельно травмувалася на виробництві цьогоріч лише 1 людина. Усього ж в сусідній області за 4 місяці було 30 нещасних випадків на виробництві.

До слова, усього в Україні за 4 місяці 2019 року зареєстрували 117 випадків смертей на виробництві.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, виробництво, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку просять дати премії медпрацівникам
Сьогодні, 13:26
У місті на Волині люди масово викликали «аварійку» через витік газу
Сьогодні, 13:15
Смертей на виробництві на Волині у 8 разів більше, ніж на Рівненщині
Сьогодні, 13:03
Волинський лісгосп – лідер в Україні за дотриманням вимог охорони праці
Сьогодні, 12:35
На Волині горіла вантажівка з курятиною
Сьогодні, 12:23
Схожі новини
На волинських підприємствах загинули 3 людини На волинських підприємствах загинули 3 людини
14 березень, 2017, 20:21
На дорозі знайшли тіло молодого волинянина, якого збив односелець і втік На дорозі знайшли тіло молодого волинянина, якого збив односелець і втік
13 травень, 12:42
На Волині попрощалися з воїном, який помер під час відпустки. ФОТО На Волині попрощалися з воїном, який помер під час відпустки. ФОТО
13 травень, 11:31
На Волині рятувальники витягли тіло чоловіка з річки На Волині рятувальники витягли тіло чоловіка з річки
13 травень, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Карнавал повітряних куль у Луцьку: деталі і вартість польотів
Сьогодні, 14:22
 0
Лучани просять відновити тролейбус до Гаразджі
Сьогодні, 14:08
 0
На Волині можуть перейменувати село
Сьогодні, 13:49
 0
Прострочені ліки і антисанітарія у медчастині: як утримують в'язнів в колонії на Волині
Сьогодні, 13:42
 0
У Луцьку просять дати премії медпрацівникам
Сьогодні, 13:26
 0
Медіа
відео
1/8