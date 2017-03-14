Смертей на виробництві на Волині у 8 разів більше, ніж на Рівненщині
Сьогодні, 13:03
За чотири місяці 2019 року на підприємства Волині сталося 66 нещасних випадків, з них 8 - зі смертельним наслідком.
Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року смертей на виробництві на Волині суттєво побільшало. Так, за 4 місяці 2018 року було 4 летальних нещасних випадки на виробництві. Усього ж трагедій на виробництві було 54.
Зауважимо, що, для прикладу, у сусідній Рівненщині смертельно травмувалася на виробництві цьогоріч лише 1 людина. Усього ж в сусідній області за 4 місяці було 30 нещасних випадків на виробництві.
До слова, усього в Україні за 4 місяці 2019 року зареєстрували 117 випадків смертей на виробництві.
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Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року смертей на виробництві на Волині суттєво побільшало. Так, за 4 місяці 2018 року було 4 летальних нещасних випадки на виробництві. Усього ж трагедій на виробництві було 54.
Зауважимо, що, для прикладу, у сусідній Рівненщині смертельно травмувалася на виробництві цьогоріч лише 1 людина. Усього ж в сусідній області за 4 місяці було 30 нещасних випадків на виробництві.
До слова, усього в Україні за 4 місяці 2019 року зареєстрували 117 випадків смертей на виробництві.
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