Смертей на виробництві на Волині у 8 разів більше, ніж на Рівненщині

За чотири місяці 2019 року на підприємства Волині сталося 66 нещасних випадків, з них 8 - зі смертельним наслідком.Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.У порівнянні з аналогічним періодом минулого року смертей на виробництві на Волині суттєво побільшало. Так, за 4 місяці 2018 року було 4 летальних нещасних випадки на виробництві. Усього ж трагедій на виробництві було 54.Зауважимо, що, для прикладу, у сусідній Рівненщині смертельно травмувалася на виробництві цьогоріч лише 1 людина. Усього ж в сусідній області за 4 місяці було 30 нещасних випадків на виробництві.До слова, усього в Україні за 4 місяці 2019 року зареєстрували 117 випадків смертей на виробництві.