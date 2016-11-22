вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині люди масово викликали «аварійку» через витік газу

У місті на Волині люди масово викликали «аварійку» через витік газу
У суботу, 11-го травня, нововолинці в помешканнях почали відчувати різкий запах газу. Перелякані машканці міста викликали аварійну газову службу.

Про це повідомляє видання "БУГ".

Як повідомив керівник Нововолинської дільниці ПАТ “Волиньгаз” Олег Галій, за вихідні аварійна бригада здійснила близько 90 виїздів.

У суботу в газорозподільну систему додали збільшену дозу одоранту (речовина, яку додають до газу, щоб надати йому сильного специфічного запаху, головним чином попереджувального, або за яким визначають місця витікання – ред). Природний газ – без запаху, та коли додають одорант етилмеркаптан, запах стає різкий. Роблять це для того, щоб перевірити стан газових мереж на щільність.

“З липня минулого року відмінено планове технічне обслуговування, для себе хотіли перевірити, в якому стані мережі і ще раз наголосити, що з 1-го травня потрібно укладати договори на технічне обслуговування газопроводів. При збільшеній нормі ортодонту запах відчувається навіть при ввімкненій колонці“, – зазначає Галій.

Керівник Нововолинської дільниці повідомив, що були дзвінки на “104” від мешканців міста. При виїзді виявлені мікровитоки газу, бригада ліквідовувала. Аварійної ситуації та значних витоків не було. Галій говорить, що таку перевірку практикують періодично.

У місті є одна аварійна бригада. На вихідні вони постійно їздили на виклики, перевіряли та ліквідовували витоки газу. У понеділок, 13-го травня, концентрація одоранту зменшилася, виклати газову службу стали рідше.

Різкий запах газу та незначні витоки прямої загрози не становлять. Однак якщо люди відчували його в своїх оселях, але не викликали аварійну службу, варто звернутися, щоб перевірили газові мережі та обладнання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, витік газу, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прострочені ліки і антисанітарія у медчастині: як утримують в'язнів в колонії на Волині
Сьогодні, 13:42
У Луцьку просять дати премії медпрацівникам
Сьогодні, 13:26
У місті на Волині люди масово викликали «аварійку» через витік газу
Сьогодні, 13:15
Смертей на виробництві на Волині у 8 разів більше, ніж на Рівненщині
Сьогодні, 13:03
Волинський лісгосп – лідер в Україні за дотриманням вимог охорони праці
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
У декількох луцьких будинках стався витік газу У декількох луцьких будинках стався витік газу
Сьогодні, 08:54
Через борг за тепло у місті на Волині відключатимуть гарячу воду Через борг за тепло у місті на Волині відключатимуть гарячу воду
05 квітень, 21:20
Квартира-вбивця: у житлі на Волині, де загинули матір з дитиною, вже були отруєння газом Квартира-вбивця: у житлі на Волині, де загинули матір з дитиною, вже були отруєння газом
01 лютий, 17:01
Нововолинськ: досі триває ліквідація наслідків вибуху Нововолинськ: досі триває ліквідація наслідків вибуху
22 листопад, 2016, 18:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Карнавал повітряних куль у Луцьку: деталі і вартість польотів
Сьогодні, 14:22
 0
Лучани просять відновити тролейбус до Гаразджі
Сьогодні, 14:08
 0
На Волині можуть перейменувати село
Сьогодні, 13:49
 0
Прострочені ліки і антисанітарія у медчастині: як утримують в'язнів в колонії на Волині
Сьогодні, 13:42
 0
У Луцьку просять дати премії медпрацівникам
Сьогодні, 13:26
 0
Медіа
відео
1/8