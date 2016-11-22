У місті на Волині люди масово викликали «аварійку» через витік газу





Про це повідомляє видання "



Як повідомив керівник Нововолинської дільниці ПАТ “Волиньгаз” Олег Галій, за вихідні аварійна бригада здійснила близько 90 виїздів.



У суботу в газорозподільну систему додали збільшену дозу одоранту (речовина, яку додають до газу, щоб надати йому сильного специфічного запаху, головним чином попереджувального, або за яким визначають місця витікання – ред). Природний газ – без запаху, та коли додають одорант етилмеркаптан, запах стає різкий. Роблять це для того, щоб перевірити стан газових мереж на щільність.



“З липня минулого року відмінено планове технічне обслуговування, для себе хотіли перевірити, в якому стані мережі і ще раз наголосити, що з 1-го травня потрібно укладати договори на технічне обслуговування газопроводів. При збільшеній нормі ортодонту запах відчувається навіть при ввімкненій колонці“, – зазначає Галій.



Керівник Нововолинської дільниці повідомив, що були дзвінки на “104” від мешканців міста. При виїзді виявлені мікровитоки газу, бригада ліквідовувала. Аварійної ситуації та значних витоків не було. Галій говорить, що таку перевірку практикують періодично.



У місті є одна аварійна бригада. На вихідні вони постійно їздили на виклики, перевіряли та ліквідовували витоки газу. У понеділок, 13-го травня, концентрація одоранту зменшилася, виклати газову службу стали рідше.



Різкий запах газу та незначні витоки прямої загрози не становлять. Однак якщо люди відчували його в своїх оселях, але не викликали аварійну службу, варто звернутися, щоб перевірили газові мережі та обладнання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 11-го травня, нововолинці в помешканнях почали відчувати різкий запах газу. Перелякані машканці міста викликали аварійну газову службу.Про це повідомляє видання " БУГ ".Як повідомив керівник Нововолинської дільниці ПАТ “Волиньгаз” Олег Галій, за вихідні аварійна бригада здійснила близько 90 виїздів.У суботу в газорозподільну систему додали збільшену дозу одоранту (речовина, яку додають до газу, щоб надати йому сильного специфічного запаху, головним чином попереджувального, або за яким визначають місця витікання – ред). Природний газ – без запаху, та коли додають одорант етилмеркаптан, запах стає різкий. Роблять це для того, щоб перевірити стан газових мереж на щільність.“З липня минулого року відмінено планове технічне обслуговування, для себе хотіли перевірити, в якому стані мережі і ще раз наголосити, що з 1-го травня потрібно укладати договори на технічне обслуговування газопроводів. При збільшеній нормі ортодонту запах відчувається навіть при ввімкненій колонці“, – зазначає Галій.Керівник Нововолинської дільниці повідомив, що були дзвінки на “104” від мешканців міста. При виїзді виявлені мікровитоки газу, бригада ліквідовувала. Аварійної ситуації та значних витоків не було. Галій говорить, що таку перевірку практикують періодично.У місті є одна аварійна бригада. На вихідні вони постійно їздили на виклики, перевіряли та ліквідовували витоки газу. У понеділок, 13-го травня, концентрація одоранту зменшилася, виклати газову службу стали рідше.Різкий запах газу та незначні витоки прямої загрози не становлять. Однак якщо люди відчували його в своїх оселях, але не викликали аварійну службу, варто звернутися, щоб перевірили газові мережі та обладнання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію