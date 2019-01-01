У Луцьку просять дати премії медпрацівникам
Сьогодні, 13:26
Депутат Луцької міської ради Алла Надточій звернулася до керівництва міста з проханням преміювати медичних працівників.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"16 червня ми будемо вітати їх з професійним святом - Днем медичного працівника. Дана категорія працівників не повинна залишитися поза увагою. Знаючи, що сьогодні галузь медицини перебуває в процесі реформування і вона потребує чималої уваги міських рад, прошу взяти до уваги пропозиції депутатів та керівника управління охорони здоров’я і призначити премії медичним працівникам", - відзначила депутат.
Відтак, медпрацівникам просять призначити премії у розмірі 30 %.
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Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"16 червня ми будемо вітати їх з професійним святом - Днем медичного працівника. Дана категорія працівників не повинна залишитися поза увагою. Знаючи, що сьогодні галузь медицини перебуває в процесі реформування і вона потребує чималої уваги міських рад, прошу взяти до уваги пропозиції депутатів та керівника управління охорони здоров’я і призначити премії медичним працівникам", - відзначила депутат.
Відтак, медпрацівникам просять призначити премії у розмірі 30 %.
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