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У Луцьку просять дати премії медпрацівникам

У Луцьку просять дати премії медпрацівникам
Депутат Луцької міської ради Алла Надточій звернулася до керівництва міста з проханням преміювати медичних працівників.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"16 червня ми будемо вітати їх з професійним святом - Днем медичного працівника. Дана категорія працівників не повинна залишитися поза увагою. Знаючи, що сьогодні галузь медицини перебуває в процесі реформування і вона потребує чималої уваги міських рад, прошу взяти до уваги пропозиції депутатів та керівника управління охорони здоров’я і призначити премії медичним працівникам", - відзначила депутат.

Відтак, медпрацівникам просять призначити премії у розмірі 30 %.
У Луцьку просять дати премії медпрацівникам



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Теги: медицина, премії, Луцьк
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