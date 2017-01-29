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На Волині можуть перейменувати село

На Волині можуть перейменувати село
На Волині хочуть перейменувати село Старий Чорторийськ.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією 14 травня, пишуть Волинські новини.

Як зауважив голова комісії Анатолій Вітів, проект рішення про перейменування села Старий Чорторийськ Маневицького району виносять на розгляд, підтримавши ініціативу жителів села щодо перейменування.

Населений пункт хочуть перейменувати на Чорторийськ. Відповідні висновки щодо назви отримали від Українського інституту національної пам’яті та у музейних установах. Отже, члени комісії рекомендували підтримати пропозицію щодо перейменування села.

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Теги: село, перейменування
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